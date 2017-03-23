На кінець 2016 року на обліку в лікувально-профілактичних закладах області перебувало 836 хворих на туберкульоз, більшість з яких (94,7%) хворіла на активну форму туберкульозу легенів.

З усієї кількості хворих 62,7% становлять сільські жителі. Крім того, під наглядом у медичних закладах перебували 13,6 тис. осіб з ризиком до захворювання на туберкульоз та його рецидиву, з них більше половини (53,1%) – сільські жителі, повідомляє Головне управління статистики.

Упродовж 2016 року в області зареєстровано 718 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, що на 17,7% більше, ніж у попередньому році, і у розрахунку на 100 тис. населення складає 52,1 особи (у 2015 році – 66,8 особи проти 85,1 в середньому по Україні). Із загальної кількості хворих, яким торік встановлено такий діагноз, 63,6% – жителі сільської місцевості, 23,1% – особи у віці 18–34 роки; при цьому чоловіків у 2,4 раза більше, ніж жінок – 504 проти 214 осіб.

У 2016 році на Івано-Франківщині від туберкульозу померло 86 осіб, що на 27,1% менше, ніж у попередньому, на 100 тис. населення припадало 6,2 смерті проти 8,6 у 2015 році. Питома вага померлих від туберкульозу склала 0,5% від загальної кількості померлих. Кількість померлих від цієї недуги у сільській місцевості у 2,1 раза більша, ніж у міських поселеннях: 58 проти 28 осіб. У порівнянні з 2015 роком кількість померлих від туберкульозу у міських поселеннях зменшилась на 22,2%, у сільській місцевості – на 29,3%. Найбільша кількість смертей (62,8%) припадає на осіб у віці 35–54 роки, серед померлих переважає частка чоловіків (84,9%).