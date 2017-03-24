Вчора відбулося засідання громадського руху «Наше місто», що об’єднує понад 20 громадських та благодійних організацій та ініціативних груп міста Івано-Франківська.



Учасники засідання обговорили рішення РНБО «Про невідкладні додаткові заходи з протидії гібридним загрозам національній безпеці України». Зокрема більшість представників громадськості підтримала ініціативи Президента України, які передбачають припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Проте учасники зібрання засудили діяльність окремих політиканів, діячів політичних партій, депутатів, які намагаються заробити собі політичний капітал на цьому.



Торгували з окупантом – не допустимо, вважають всі учасники зібрання, однак держава повинна забезпечити доступ вантажів гуманітарного характеру, які надаються українськими чи міжнародними благодійними організаціями та донорами для громадян України, які проживають на окупованих територіях.



Громадські активісти підтримують рішення Президента України про використання підрозділів силових та правоохоронних структур для контролю вантажів, а також вжиття додаткових заходів щодо зміцнення публічної безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.



Крім того учасники засідання звернулися до Кабінету Міністрів України з проханням вжити невідкладних заходів для забезпечення безперебійного функціонування паливно-енергетичного сектору економіки, а також металургійного комплексу, який тісно зв’язаний енергетичним сектором.



Учасники громадського руху висловлюють готовність співпрацювати з урядовими організаціями і вітають пропозиції щодо залучення громадських організацій до контролю за реалізацією заходів, передбачених рішення РНБО «Про невідкладні додаткові заходи з протидії гібридним загрозам національній безпеці України».



Довідка . Громадське об’єднання «Наше Місто» діє як ресурсний центр для громадського сектору Івано-Франківської області з 2002 року і єднає численних представників ініціативних груп та організацій різного напрямку. ГО «Наше Місто» реалізувало та здійснює проекти за участю міжнародних донорських організацій, Фонду Сороса, Посольства ФРН, США.



