Олександр Якушевич поділився спогадами:



Парк колись був набагато кращим ніж тепер! Можу стверджувати, бо моє дитинство і юність пройшли у парку, наше подвір' я виходило у парк - там де тепер 9-поверхівка.



Тепер це просто пародія в порівнянні з тим парком!



Колись усі доріжки були з товченої червоної цегли( щось подібне як на кортах) і їх було більше.Навколо озера з мостом було 37 плакучих верб,які робили якийсь ореол казковості.



Там де зараз "Ромашкан" була більярдна, у якій дим стояв коромислом. Було декілька цікавих атракціонів, яких тепер немає.



Було багато великих дерев. Пам'ятаю одну липу, в якій було величезне дупло, в яке могли зайти три людини, а на вершечку кожен рік робили гніздо лелеки ( потім блискавка знищила).



Величезна дерев' яна споруда в гуцульському стилі була літнім кінотеатром, як зараз пам' ятаю ту неповторну атмосферу і товсті бордові штори (двері не зачиняли, можна було стояти поруч і слухати увесь фільм). Кінотеатр був літній і починав працювати коли на дворі вже було тепло.



Пам'ятаю, коли вишні починали цвісти і працював він до осені, а танці були на літній танцплощадці, яку називали "Пятачок", (там тепер якась колиба) і там постійно грала інструментальна група, яка називалась Курати.



А який був гарний дерев' яний міст в гуцульському стилі, люди коли йшли на сеанс кидали у воду шматки хліба і величезні коропи смакували ним.

Парк колись був набагато кращим ніж тепер! Можу стверджувати, бо моє дитинство і юність пройшли у парку, наше подвір' я виходило у парк - там де тепер 9-поверхівка.Тепер це просто пародія в порівнянні з тим парком!Колись усі доріжки були з товченої червоної цегли( щось подібне як на кортах) і їх було більше.Навколо озера з мостом було 37 плакучих верб,які робили якийсь ореол казковості.Там де зараз "Ромашкан" була більярдна, у якій дим стояв коромислом. Було декілька цікавих атракціонів, яких тепер немає.Було багато великих дерев. Пам'ятаю одну липу, в якій було величезне дупло, в яке могли зайти три людини, а на вершечку кожен рік робили гніздо лелеки ( потім блискавка знищила).Величезна дерев' яна споруда в гуцульському стилі була літнім кінотеатром, як зараз пам' ятаю ту неповторну атмосферу і товсті бордові штори (двері не зачиняли, можна було стояти поруч і слухати увесь фільм). Кінотеатр був літній і починав працювати коли на дворі вже було тепло.Пам'ятаю, коли вишні починали цвісти і працював він до осені, а танці були на літній танцплощадці, яку називали "Пятачок", (там тепер якась колиба) і там постійно грала інструментальна група, яка називалась Курати.А який був гарний дерев' яний міст в гуцульському стилі, люди коли йшли на сеанс кидали у воду шматки хліба і величезні коропи смакували ним.