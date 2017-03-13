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Івано-Франківськ. Спогади про парк і дерев'яний міст (фото)
13.3.2017
Олександр Якушевич поділився спогадами:

Парк колись був набагато кращим ніж тепер! Можу стверджувати, бо моє дитинство і юність пройшли у парку, наше подвір' я виходило у парк - там де тепер 9-поверхівка.

Тепер це просто пародія в порівнянні з тим парком!

Колись усі доріжки були з товченої червоної цегли( щось подібне як на кортах) і їх було більше.Навколо озера з мостом було 37 плакучих верб,які робили якийсь ореол казковості.

Там де зараз "Ромашкан" була більярдна, у якій дим стояв коромислом. Було декілька цікавих атракціонів, яких тепер немає.

Було багато великих дерев. Пам'ятаю одну липу, в якій було величезне дупло, в яке могли зайти три людини, а на вершечку кожен рік робили гніздо лелеки ( потім блискавка знищила).

Величезна дерев' яна споруда в гуцульському стилі була літнім кінотеатром, як зараз пам' ятаю ту неповторну атмосферу і товсті бордові штори (двері не зачиняли, можна було стояти поруч і слухати увесь фільм). Кінотеатр  був літній і починав працювати коли на дворі вже було тепло.

Пам'ятаю, коли вишні починали цвісти і працював він до осені, а танці були на літній танцплощадці, яку називали "Пятачок", (там тепер якась колиба) і там постійно грала інструментальна група, яка називалась Курати.

А який був гарний дерев' яний міст в гуцульському стилі, люди коли йшли на сеанс кидали у воду шматки хліба і величезні коропи смакували ним.
Івано-Франківськ. Спогади про парк і дерев'яний міст (фото) 13.3.2017
 
До речі, тоді парк був обнесений цегляним муром і було усьго три входи: з Мазепи від технікума фіз.культури і з Чорновола біля стадіону. Тоді не було такої прохідної зони, як тепер, коли студенти з фізкультурного технікуму і з прикарпатського університету ідуть на пари через парк - а це тисячі людей і це створює велике навантаження на парк, де  нищиться багато зелених насаджень.

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