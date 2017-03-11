Коментар архітектора, патріота міста (у ФБ)



Ihor Panchyshyn Почуття взагалі відсутні. А ніхто і не бачить будинку. Всі перебігають від магазину до магазину. Власники теж далі свого балькона і не дивляться, магазин живе собі своїм життям автономним (напевне в оренді).



В когось вікна взагалі у двір виходять і він мав то все "в носі".



Абсолютно нікому це не важливо. І всіх задовільняє. Добре що є дах, двері, вікно і тепло...



Коли почне падати, протікати, сипатись на машини...тоді хтось обуриться, але теж лише незручностями, або з заздрості. Картина відповідає настроям, відношенню, розумінню і уяві про місто.Нікому більшого і не потрібно.Вимагати ні в кого.



Ніхто ж не впливає на смак і естетику нового будівництва (яке, до речі, тут навколо) Окремим людям бридко, тоскно, прикро...ще частині зловтішно і це предмет для загальних кпинів...невідомо взагалі до кого. Та й нема до кого апелювати.



Себто - винні (по порядку) самі мешканці будинку, ті владні кабінети, що покликані за таке відповідати і зберігати та контролювати, архітектори на загал (різні спілки, ради і асоціації ). У них завдання і "місія" виготовляти все нові і нові проекти - робота, знаєте. Гроші.Ось і все. А так все тече своїм плином.

