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Як українська влада знищує колишню європейську архітектуру міста Івано-Франківська
11.3.2017
Івано-Франківськ - колишнє місто Станіслау (Австрія) гине від рук невігласів та рагулів. Європейська архітектура щодень занепадає.

Ось у що перетворений будинок в центрі міста на вул. Новгородській. Така ж доля (або повне зруйнування) чекає на інші будинки австрійської доби.
Як українська влада знищує колишню європейську архітектуру міста Івано-Франківська 11.3.2017
 
Коментар архітектора, патріота міста (у ФБ)

Ihor Panchyshyn Почуття взагалі відсутні. А ніхто і не бачить будинку. Всі перебігають від магазину до магазину. Власники теж далі свого балькона і не дивляться, магазин живе собі своїм життям автономним (напевне в оренді).

В когось вікна взагалі у двір виходять і він мав то все "в носі".

Абсолютно нікому це не важливо. І всіх задовільняє. Добре що є дах, двері, вікно і тепло...

Коли почне падати, протікати, сипатись на машини...тоді хтось обуриться, але теж лише незручностями, або з заздрості. Картина відповідає настроям, відношенню, розумінню і уяві про місто.Нікому більшого і не потрібно.Вимагати ні в кого.

Ніхто ж не впливає на смак і естетику нового будівництва (яке, до речі, тут навколо) Окремим людям бридко, тоскно, прикро...ще частині зловтішно і це предмет для загальних кпинів...невідомо взагалі до кого. Та й нема до кого апелювати.

Себто - винні (по порядку) самі мешканці будинку, ті владні кабінети, що покликані за таке відповідати і зберігати та контролювати, архітектори на загал (різні спілки, ради і асоціації ). У них завдання і "місія" виготовляти все нові і нові проекти - робота, знаєте. Гроші.Ось і все. А так все тече своїм плином.

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