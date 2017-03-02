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Львів’яни проклинають хунту через чергове подорожчання електроенергії

2.3.2017
Марія, 58 років: "Це підвищення – це жах! Чому про це не думає хунта і всі решта? Просто людей до смерті доводять!"

Студент Денис: "Зростання цін на електроенергію – це не погано. Тому що приватні підприємці будуть платити більший податок державі".

Володимир, 56 років: "Я думаю, що більшість населення відреагує негативно. Якщо подивитися на ціни за електроенергію в інших країнах, то вони знижуються, а в нас, чомусь, підвищуються. Це просто знущання влади з власного народу. Особливо це буде стосуватися пенсіонерів. І все дійде до того, що народ буде користуватися свічками, вночі просто ніхто не буде користуватися лампочками. А телевізор дивитиметься раз у 100 років".

Львів’янка Стефанія: "Україна виробляє власну  електроенергію, і вона не така дорога, але з нас деруть три шкури. І я думаю, що підвищення тарифів дуже відіб’ється на сімейному бюджеті. Чула, що будуть підвищувати ціни на газ.  Ці нові комунальні тарифи гноблять українців".

Львів’янин Іван:  "Я думаю, що депутатам і власникам обленерго потрібно дати такі зарплати, які дали звичайним українцям, і тоді  нехай підвищують тарифи і платять так само, як і всі рядові люди. І тоді вони побачать, як ми живемо. А з цими цінами ми, українці, не виживемо, бо ми бідні. Ми не знаємо, що таке життя, адже не живемо – виживаємо. Це геноцид, і по-іншому не скажеш".

Студентка Христина: "Звісно, я як і всі сприймаю це негативно, бо ніби в нас говорять про збільшення зарплат, але збільшення зарплат і одразу збільшення комунальних послуг, то воно взагалі не відчувається на матеріальному становищі українців. І якщо говорити про студентів, то я сама живу на квартирі, і розумію, як це складно все оплачувати, навіть маючи субсидії. Минулого місяця мені прийшов досить солідний рахунок за електроенергію, тому складно зводити кінці з кінцями".

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