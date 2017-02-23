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На Прикарпатті п'яне бидло з криками "Я воював" вже всіх дістало
23.2.2017
Ден Веселов


Не знаю як кого, але мене п'яне бидло з криками "Я воював", побити хоче. Видно морда в мене сепаратиська, чи шо?

Більше двох років тому я вже писав про мою войну з таким "героєм". Сьогодні друга серія.

Так як мені їхати з роботи додому 7 хв, а майже постійно стою ближче до виходу, щоб нікому не місити по капцях при виході. Біля мене розляглося п'яне тіло на два місця і ніби спить.

Тут старший чоловік років за 75 його трішечки посунув і присів на чверть білєта, то та п'яна скотина зривається намагається мене вдарити з криками "Ти сука сепратизька, я воював".

Першим бажанням в мене було ввалити ту скотину в голову, але в мене включилася "любов до ближнього" і я культурно його питаю, що за проблєми.

Воно, я воював а ти нє.

Я тримаючи його на відстані від себе стараюся пояснити худобині, що йому років 40, а я вже старий пердун під 60. Не помагає.

Водій зупинив автобус і хотів його вигнати. Я впросив, щоб лишив махнутого на голову, бо завтра би всі ґвавтували, що героя АТО вигнали з автобуса.

Коли я його тримав на відстані від себе, то в мене крутилася думка, а чим то дурнувати мене зараз може всадити-ножем, гранатою і тд.

Тому всіх захисників таких героїв прошу видалити мене з друзів, бо я знаю - худоба є худобою, чи воював чи не воював.

ПС. Мені його шкода, воно скалічене горілкою і війною.

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