Ден Веселов





Не знаю як кого, але мене п'яне бидло з криками "Я воював", побити хоче. Видно морда в мене сепаратиська, чи шо?



Більше двох років тому я вже писав про мою войну з таким "героєм". Сьогодні друга серія.



Так як мені їхати з роботи додому 7 хв, а майже постійно стою ближче до виходу, щоб нікому не місити по капцях при виході. Біля мене розляглося п'яне тіло на два місця і ніби спить.



Тут старший чоловік років за 75 його трішечки посунув і присів на чверть білєта, то та п'яна скотина зривається намагається мене вдарити з криками "Ти сука сепратизька, я воював".



Першим бажанням в мене було ввалити ту скотину в голову, але в мене включилася "любов до ближнього" і я культурно його питаю, що за проблєми.



Воно, я воював а ти нє.



Я тримаючи його на відстані від себе стараюся пояснити худобині, що йому років 40, а я вже старий пердун під 60. Не помагає.



Водій зупинив автобус і хотів його вигнати. Я впросив, щоб лишив махнутого на голову, бо завтра би всі ґвавтували, що героя АТО вигнали з автобуса.



Коли я його тримав на відстані від себе, то в мене крутилася думка, а чим то дурнувати мене зараз може всадити-ножем, гранатою і тд.



Тому всіх захисників таких героїв прошу видалити мене з друзів, бо я знаю - худоба є худобою, чи воював чи не воював.



ПС. Мені його шкода, воно скалічене горілкою і війною.

Не знаю як кого, але мене п'яне бидло з криками "Я воював", побити хоче. Видно морда в мене сепаратиська, чи шо?Більше двох років тому я вже писав про мою войну з таким "героєм". Сьогодні друга серія.Так як мені їхати з роботи додому 7 хв, а майже постійно стою ближче до виходу, щоб нікому не місити по капцях при виході. Біля мене розляглося п'яне тіло на два місця і ніби спить.Тут старший чоловік років за 75 його трішечки посунув і присів на чверть білєта, то та п'яна скотина зривається намагається мене вдарити з криками "Ти сука сепратизька, я воював".Першим бажанням в мене було ввалити ту скотину в голову, але в мене включилася "любов до ближнього" і я культурно його питаю, що за проблєми.Воно, я воював а ти нє.Я тримаючи його на відстані від себе стараюся пояснити худобині, що йому років 40, а я вже старий пердун під 60. Не помагає.Водій зупинив автобус і хотів його вигнати. Я впросив, щоб лишив махнутого на голову, бо завтра би всі ґвавтували, що героя АТО вигнали з автобуса.Коли я його тримав на відстані від себе, то в мене крутилася думка, а чим то дурнувати мене зараз може всадити-ножем, гранатою і тд.Тому всіх захисників таких героїв прошу видалити мене з друзів, бо я знаю - худоба є худобою, чи воював чи не воював.ПС. Мені його шкода, воно скалічене горілкою і війною.