



Я би не входив у FB! Але маю підстави хвилюватися про своє життя. Тому стаю публічним і виношу проблему на загал. Отже...



ОТРИМАВ РЯД ПОГРОЗ,

досліджуючи діяльність сумнівного характеру «релігійної організації».



Намагався з’ясувати, що це за «структура».



Церква (УГКЦ, котра начебто визнає «утворення» – організацією) відмовляється від будь-яких письмових вердиктів (наводжу лише декілька листів).



Головне управління культури ІФ ОДА (яке згідно п.4.29 Положення – повинно вивчати ситуацію в релігійному середовищі й подібного роду «явища») – подає суперечливу інформацію. Зрештою – ствердило, що згадані «утворення» - взагалі не організації, їх юридично НЕ ІСНУЄ (доданий лист залишено без відповіді).



Слідчі органи за наданими №№ тел. не змогли встановити осіб, що здійснювали погрози (при тому, що один з тел. – контрактний, а інформація, як виявилося, є загальнодоступною), не подали результатів допиту особи, на яку посилався погрозник.



То що це за така впливова «не_організція», яка провадить свою релігійну (та фінансову) діяльність впродовж вже близько 20 років, юридично не існуючи? На підставі чого впливає на свідомість, передовсім - неповнолітніх, зокрема - у державних(!) навчальних закладах під час уроків…



Та більш важливо: хто досліджував «науку», яку поширює «утворення», впливи на свідомість, особливо – НАСЛІДКИ таких?



Адже з того, що довелось «скуштувати» (зомбування-навіювання, трансові стани, NLP, гіпноз?.. - що саме застосовують - мають сказати відповідні фахівці) - відновлюватись довелось довго й непросто.



Подібні методи роботи показані у програмах ЦРУ «Релігійне зомбування» та «Аллатра»



За структурою, формою діяльності та принципами «не_організація» мені виглядає – СЕКТОЮ.



= На випадок моєї смерти =



Даним постом засвідчую факт погроз на мою адресу (безпосередньо від членів «утворення»; дотичних до УГКЦ осіб; невідомих, чиї тел. надані правоохоронцям),



стверджую, про відсутність людей, які мали б щодо мене недобрі наміри (за винятком осіб, причетних до підрозділів згадуваних у документах «не_організацій»).



Якщо раптом (боронь, Боже) щось трапиться зі мною чи моїми близькими – відповідальність покладаю на лідерів згадуваних у листах "формацій"

(«Як Марія», «Мир вам», «Школа християнського життя і євангелізації», «Бог живий», «Руах»), а це:



РоманТерлецький,

Олексій Саранчук,

Петро Куркевич.



А загалом – на вищих ієрархів УГКЦ, яка підтримує/толерує згадані утворення.



Я втомився боятись. Час – діяти! Принаймні – гавкати. …Допоки живий.



PS. Якщо виживу – очікуйте інтерв’ю з церковними посадовцями.

Маємо ж почути іншу сторону…

Івано-Франківський блогер Павло Теличко написав на своїй сторінці у ФБ Я би не входив у FB! Але маю підстави хвилюватися про своє життя. Тому стаю публічним і виношу проблему на загал. Отже...ОТРИМАВ РЯД ПОГРОЗ,досліджуючи діяльність сумнівного характеру «релігійної організації».Намагався з’ясувати, що це за «структура».Церква (УГКЦ, котра начебто визнає «утворення» – організацією) відмовляється від будь-яких письмових вердиктів (наводжу лише декілька листів).Головне управління культури ІФ ОДА (яке згідно п.4.29 Положення – повинно вивчати ситуацію в релігійному середовищі й подібного роду «явища») – подає суперечливу інформацію. Зрештою – ствердило, що згадані «утворення» - взагалі не організації, їх юридично НЕ ІСНУЄ (доданий лист залишено без відповіді).Слідчі органи за наданими №№ тел. не змогли встановити осіб, що здійснювали погрози (при тому, що один з тел. – контрактний, а інформація, як виявилося, є загальнодоступною), не подали результатів допиту особи, на яку посилався погрозник.То що це за така впливова «не_організція», яка провадить свою релігійну (та фінансову) діяльність впродовж вже близько 20 років, юридично не існуючи? На підставі чого впливає на свідомість, передовсім - неповнолітніх, зокрема - у державних(!) навчальних закладах під час уроків…Та більш важливо: хто досліджував «науку», яку поширює «утворення», впливи на свідомість, особливо – НАСЛІДКИ таких?Адже з того, що довелось «скуштувати» (зомбування-навіювання, трансові стани, NLP, гіпноз?.. - що саме застосовують - мають сказати відповідні фахівці) - відновлюватись довелось довго й непросто.Подібні методи роботи показані у програмах ЦРУ «Релігійне зомбування» та «Аллатра»За структурою, формою діяльності та принципами «не_організація» мені виглядає – СЕКТОЮ.Даним постом засвідчую факт погроз на мою адресу (безпосередньо від членів «утворення»; дотичних до УГКЦ осіб; невідомих, чиї тел. надані правоохоронцям),стверджую, про відсутність людей, які мали б щодо мене недобрі наміри (за винятком осіб, причетних до підрозділів згадуваних у документах «не_організацій»).Якщо раптом (боронь, Боже) щось трапиться зі мною чи моїми близькими – відповідальність покладаю на лідерів згадуваних у листах "формацій"(«Як Марія», «Мир вам», «Школа християнського життя і євангелізації», «Бог живий», «Руах»), а це:яка підтримує/толерує згадані утворення.Я втомився боятись. Час – діяти! Принаймні – гавкати. …Допоки живий.PS. Якщо виживу – очікуйте інтерв’ю з церковними посадовцями.Маємо ж почути іншу сторону…