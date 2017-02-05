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Греко-католицькі сектанти погрожують івано-франківському блогеру фізичною розправою
5.2.2017
Івано-Франківський блогер Павло Теличко написав на своїй сторінці у ФБ

Я би не входив у FB! Але маю підстави хвилюватися про своє життя. Тому стаю публічним і виношу проблему на загал. Отже...

ОТРИМАВ РЯД ПОГРОЗ,
досліджуючи діяльність сумнівного характеру «релігійної організації».

Намагався з’ясувати, що це за «структура».

Церква (УГКЦ, котра начебто визнає «утворення» – організацією) відмовляється від будь-яких письмових вердиктів (наводжу лише декілька листів).

Головне управління культури ІФ ОДА (яке згідно п.4.29 Положення – повинно вивчати ситуацію в релігійному середовищі й подібного роду «явища») – подає суперечливу інформацію. Зрештою – ствердило, що згадані «утворення» - взагалі не організації, їх юридично НЕ ІСНУЄ (доданий лист залишено без відповіді).

Слідчі органи за наданими №№ тел. не змогли встановити осіб, що здійснювали погрози (при тому, що один з тел. – контрактний, а інформація, як виявилося, є загальнодоступною), не подали результатів допиту особи, на яку посилався погрозник.

То що це за така впливова «не_організція», яка провадить свою релігійну (та фінансову) діяльність впродовж вже близько 20 років, юридично не існуючи? На підставі чого впливає на свідомість, передовсім - неповнолітніх, зокрема - у державних(!) навчальних закладах під час уроків…

Та більш важливо: хто досліджував «науку», яку поширює «утворення», впливи на свідомість, особливо – НАСЛІДКИ таких?

Адже з того, що довелось «скуштувати» (зомбування-навіювання, трансові стани, NLP, гіпноз?.. - що саме застосовують - мають сказати відповідні фахівці) - відновлюватись довелось довго й непросто.

Подібні методи роботи показані у програмах ЦРУ «Релігійне зомбування» та «Аллатра»

За структурою, формою діяльності та принципами «не_організація» мені виглядає – СЕКТОЮ.

= На випадок моєї смерти =

Даним постом засвідчую факт погроз на мою адресу (безпосередньо від членів «утворення»; дотичних до УГКЦ осіб; невідомих, чиї тел. надані правоохоронцям),

стверджую, про відсутність людей, які мали б щодо мене недобрі наміри (за винятком осіб, причетних до підрозділів згадуваних у документах «не_організацій»).

Якщо раптом (боронь, Боже) щось трапиться зі мною чи моїми близькими – відповідальність покладаю на лідерів згадуваних у листах "формацій"
(«Як Марія», «Мир вам», «Школа християнського життя і євангелізації», «Бог живий», «Руах»), а це:

РоманТерлецький,
Олексій Саранчук,
Петро Куркевич.

А загалом – на вищих ієрархів УГКЦ, яка підтримує/толерує згадані утворення.

Я втомився боятись. Час – діяти! Принаймні – гавкати. …Допоки живий.

PS. Якщо виживу – очікуйте інтерв’ю з церковними посадовцями.
Маємо ж почути іншу сторону…

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