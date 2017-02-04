У 2008 році керівництво ТзОВ «Траян», що орендує івано-франківський ринок «П’ятачок», вирішило побудувати там торговий центр. Працівники «Діпроміста» розробили проект, який запросто міг би вибороти перше місце у номінації «Урбаністичний монстр періоду Незалежності». У коридорі установи і нині висять кольорові візуалізації торгового центру, з яких можна довідатись імена його творців. Це архітектори А. Цап’як, О. Юшкевич та Л. Ларченко. Що ж вони напроектували?



Ця пірамідоподібна конструкція зі шпилем мала займати всю площу від зупинки на Дністровській до військової поліклініки на Старозамковій. Комплекс називався «Траян», мав площу 43 146 м2 і стоянку… на 25 авто. У це важко повірити, але проект пройшов усі погодження головного пам’яткоохоронця області Андрія Давидюка і навіть був схвалений містобудівельною радою. Пручався лише археолог Василь Романець, який наполягав на дослід­женні ділянки, адже будова планувалась на території колишньої станиславівської фортеці. Це дало змогу на кілька місяців відтермінувати початок риття котловану. І вони виявились вирішальними. Восени 2008-го вибухнула фінансова криза, долар поповз вгору і власникам ринку стало не до мега-проектів.

