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Тринітарська площа в Івано-Франківську слугувала ринком з давен часів.
Проте, сьогодні місто дістало барахолку прямо в самому центрі.
Мешканці міста вимагають навести там лад і пропонують ось такий проект благоустрою.
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Свого часу розроблявся поквартальний проект забудови площі, який дав би можливість зберегти торгівлю, але надати європейського вигляду.
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У 2008 році керівництво ТзОВ «Траян», що орендує івано-франківський ринок «П’ятачок», вирішило побудувати там торговий центр. Працівники «Діпроміста» розробили проект, який запросто міг би вибороти перше місце у номінації «Урбаністичний монстр періоду Незалежності». У коридорі установи і нині висять кольорові візуалізації торгового центру, з яких можна довідатись імена його творців. Це архітектори А. Цап’як, О. Юшкевич та Л. Ларченко. Що ж вони напроектували?
Ця пірамідоподібна конструкція зі шпилем мала займати всю площу від зупинки на Дністровській до військової поліклініки на Старозамковій. Комплекс називався «Траян», мав площу 43 146 м2 і стоянку… на 25 авто. У це важко повірити, але проект пройшов усі погодження головного пам’яткоохоронця області Андрія Давидюка і навіть був схвалений містобудівельною радою. Пручався лише археолог Василь Романець, який наполягав на дослідженні ділянки, адже будова планувалась на території колишньої станиславівської фортеці. Це дало змогу на кілька місяців відтермінувати початок риття котловану. І вони виявились вирішальними. Восени 2008-го вибухнула фінансова криза, долар поповз вгору і власникам ринку стало не до мега-проектів.
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