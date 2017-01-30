Додати у вибране
|
Контакти
ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНИЙ ПОРТАЛ
РЕКЛАМОДАВЦЮ
Головна
Всі новини
Всі статті
Івано–Франківськ
Львів
Тернопіль
Релігія
Форум
Школа
Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Школа Лідерства та Журналістики в Івано-Франківську
After EU project implementation local governments start to poison the stray dogs
«Дім Сірка»
Ще один ніби музей
Громадянський рух чи організація?
Вчителі будуть захищати свої права !
Західноукраїнський ресурсний центр з профілактики ВІЛ діє в Івано-Франківську
Авторські роботи
Андрій Микитин (
100
)
Володимир Павлів (
68
)
Остап Дроздов (
61
)
Іван Бондарев (
37
)
Наталія Храбатин (
34
)
Віталій Колтовский (
26
)
Радислав Петрів (
20
)
Богдан Пилипів (
18
)
Сергій Стефанко (
18
)
Людмила Ходоровська (
15
)
Зіновій Бойчук (
10
)
Олег Хавич (
9
)
Максим Черкашин (
8
)
Ольга Андріяшко (
7
)
Руслан Коцаба (
7
)
Ірина Макацарія-Дружук (
6
)
Богдан Волошин (
4
)
Дмитро Весоловський (
4
)
Ірина Тимчишин (
2
)
Христина Микитин (
1
)
Статті (ТОП 10)
Баба Ванга передбачила повернення України в оновлений СССР в 2013 році
Галичанам потрібна війна з Росією
У хоспісі - добре, але хотіла б померти вдома
Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
А якщо завтра - москаль ?
Розчленування України переноситься на рік
Як Бандера провів би Мобілізацію ?
Священник УГКЦ о Михайло Клапків купив собі АУДІ А-5 за 550 000 гривень
Как сумели за 20 лет превратить город Ивано-Франковск в поселок городского типа
Тисмениця просить у Бога ... снігу
Почему киевляне из столицы Украины перебираются в столицу Галичины ?
Чому Бог покарав москалів, що їхали на Тернопілля ?
Звідки узялася назва Галіція і що вона означала ?
Чому галицькі дівчата покидають монастирі ?
Україна нарешті має свого Жириновського та ЛДПР
Погода
Погода в
Івано-Франківську
вологість:
тиск:
вітер:
Погода у Львові
Погода у Тернополі
Новини
На "ланч" в супер українському Івано-Франківську пропонують... "лайт меню" та "кіндер меню"
30.1.2017
Андрій Микитин
написав на свої сторінці у фейсбук
Українізатори супер українського Івано-Франківська: знайдіть тут хоч одне українське слово !!!
Особливо гарно звучить: "лайт меню" та "кіндер меню"