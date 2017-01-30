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Новини

На "ланч" в супер українському Івано-Франківську пропонують... "лайт меню" та "кіндер меню"
30.1.2017
Андрій Микитин написав на свої сторінці у фейсбук

Українізатори супер українського Івано-Франківська: знайдіть  тут хоч одне українське слово !!!

Особливо гарно звучить: "лайт меню" та "кіндер меню"