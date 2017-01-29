Нерукотворний образ Ісуса з Едесси привезуть до Тернополя. Ікона зберігається у Папській захристії.



На українську землю святиню привезуть вдруге. У Тернополі вона перебуватиме за підтримки благодійного фонду “Твори Добро”.



Вперше ікона побувала у Соборі Святого Юра в Львові у 2015 році, але мало допомогла Україні, а особливо львів'янам. Цьогоріч тернополяни молитимуться біля неї за мир в Україні.



Віряни сподіваються, що ікона допоможе повбивати свіх москалів-окупантів та сепаратистів на Донбасі, після чого війна припинитеься і Україна зможе зайнятися поверненням Криму.



Біля Нерукотворного образу Ісуса з Едесси постійно перебуватиме охорона з Ватикану та з української сторони, адже московські провокатори можуть напасти на неї та нанести шкоду, таким чином відтерміновуючи свою неминучу загибель.







