Доведені до відчаю до повного жебрацтва жидо-бандерівсьої владою мешканці Івано-Франківська тішили себе думкою, що скоро повернуться хлопці з фронту і за все відомстять проклятим олігархам.



І ось хлопці почали повертатися і наводити порядки.



Сьогодні в Івано-Франківську сталася масова бійка на розі вулиці Довгої та Бальведерської. Учасниками бійки було близько 15 осіб - один учасник АТО, а всі решта - неповнолітні хлопці.



Один із них, 2002 року народження, отримав перелом носа та виличної кістки, йому викликали карету швидкої допомоги, хлопця забрали до лікарні.



Тілесні ушкодження неповнолітньому наніс наш АТОшник - він розповів, що компанія неповнолітніх образила його сина і він прийшов на "профілактичну бесіду".



Дозволу на зюрою АТОшник при собі не мав. Згодом його дружина принесла дозвіл на зброю, проте виявилося, що у револьвері не гумові кулі, як написано в документах, а зі зміненою конструкцією. Крім того, АТОшник був одягнутий у бронежилет.



На разі триває слідство. Чим закінчиться ця історія - ніхто не знає. Всьо!

