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Львов сумел себя навязать и продать молодежи, а вот Москва не смогла
29.1.2017
Vsevolod Nepogodin, Odessa


Общаясь с одесской молодежью, родившейся уже в независимой Украине, заметил следующую тенденцию: они были много раз во Львове, Праге, Будапеште, Вене, Париже и Тель-Авиве, а вот в Москве не были.

Т.е. им знакома Европа, а вот даже витрину Русского мира они не видели. А всё потому что современная Россия не пропагандирует за рубежом свои образы, символы и смыслы.

Даже затхлый и зачуханый Львов в этом плане в сто раз круче столицы России.

Хипстер клюет на то, что модно, но Россия себя не продвигает и туда не едут. Думаю, что даже ЧМ-2018 не изменит эту тенденцию.

Львов сумел себя навязать и продать молодежи, а вот Москва не смогла. И дело здесь отнюдь не в расстоянии между городами.

Пока будут актуальны клише vodka, matryoshka&balalayka Россия останется туристически непривлекательной.

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