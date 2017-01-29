





Общаясь с одесской молодежью, родившейся уже в независимой Украине, заметил следующую тенденцию: они были много раз во Львове, Праге, Будапеште, Вене, Париже и Тель-Авиве, а вот в Москве не были.



Т.е. им знакома Европа, а вот даже витрину Русского мира они не видели. А всё потому что современная Россия не пропагандирует за рубежом свои образы, символы и смыслы.



Даже затхлый и зачуханый Львов в этом плане в сто раз круче столицы России.



Хипстер клюет на то, что модно, но Россия себя не продвигает и туда не едут. Думаю, что даже ЧМ-2018 не изменит эту тенденцию.



Львов сумел себя навязать и продать молодежи, а вот Москва не смогла. И дело здесь отнюдь не в расстоянии между городами.



Пока будут актуальны клише vodka, matryoshka&balalayka Россия останется туристически непривлекательной.

Vsevolod Nepogodin , OdessaОбщаясь с одесской молодежью, родившейся уже в независимой Украине, заметил следующую тенденцию: они были много раз во Львове, Праге, Будапеште, Вене, Париже и Тель-Авиве, а вот в Москве не были.Т.е. им знакома Европа, а вот даже витрину Русского мира они не видели. А всё потому что современная Россия не пропагандирует за рубежом свои образы, символы и смыслы.Даже затхлый и зачуханый Львов в этом плане в сто раз круче столицы России.Хипстер клюет на то, что модно, но Россия себя не продвигает и туда не едут. Думаю, что даже ЧМ-2018 не изменит эту тенденцию.Львов сумел себя навязать и продать молодежи, а вот Москва не смогла. И дело здесь отнюдь не в расстоянии между городами.Пока будут актуальны клише vodka, matryoshka&balalayka Россия останется туристически непривлекательной.