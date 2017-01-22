Завдяки революції та побудові бандерівської України за Дніпром уже майже з кожної другої львівської родини хтось вимушено подається на працю у чужину. Благополучно добратися за кордон, знайти застосування своїм рукам, освоїтися на новому місці, підтримувати зв’язки з Батьківщиною нашим “гастарбайтерам” найперше допомагають водії “бусиків”, які з українськими роботягами курсують по всій Європі.



Вони для наших співвітчизників не просто керманичі транспортних засобів, а й ділові консультанти, своєрідні адвокати, охоронці, поштарі. І не в останню чергу – психологи, розрадники.



— Це неймовірні люди! — каже заробітчанка Галя. — Як тільки на чужині сідаємо в автобус, який повезе нас додому, попереджають: “А тепер — ніякого “сі”! (італійською мовою означає “так”). Звикайте до свого! Почувайтеся як в Україні! Ні слова про якісь проблеми! Ви їдете до рідного краю, тож набирайтеся позитивного настрою!”.



Подають каву-чай. Хто з пасажирів забув узяти зі собою бутерброди, тому водії приготують їсти. Інколи подають вино, щоб ми розслабилися після постійних стресів у чужині.



Знаючи, якою нелегкою є дорога на Батьківщину (із Сардинії на Тернопільщину, з урахуванням переправи на морському поромі, вона займає дві доби), власники фірми, яка займається перевезенням заробітчан, спеціально придбали просторіший автобус, щоб пасажирам від тісноти не затерпали ноги. Коли виникає потреба, на зупинках супроводжують жінок до туалетів, щоб ніхто не спокусився на їхні гаманці із тяжко заробленими грошима.



Шофери привозять з України для заробітчан кутю, квашену капусту, хрін, гірчицю, інші націо­нальні продукти, щоб за кордоном наші люди почулися в домашній обстановці. Коли приймають посилки на рідну землю, взамін дають кросворди українською, українські газети, щоб італійські українці мали повну інформацію про свою державу, щоб не розгубили колись отриманих знань, не забули маминої мови.

