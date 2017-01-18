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Внутрішньо переміщені особи з Донбасу покликуються розбудовувати місто Івано-Франківськ
18.1.2017
ГО "Наше Місто" спільно з ініціативною групою ряду організацій ВПО започатковують нову ініціативу спільної діяльності в Івано-Франківську.

Активісти з числа внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та Криму приймуть активну участь в розбудові міста Івано-Франківська, його міського простору та інституцій урбаністики.

Перша установча зустріч за кавою (чаєм) відбудеться у середу, 25 січня, з 17:30 до 18:30!

Учасники: активісти та представники НУО з числа внутрішньо переміщених осіб; представники НУО, які надають благодійні послуги ВПО.

Місце проведення: приміщення конференц-залу фонду "Солідарність" (вул. Січових Стрільців, 34).
Контактний телефон: 050 373 02 36, Андрій Микитин.

В ході зустрічі будуть напрацьовані концептуальні плани щодо реалізації проектів, направлених на адаптацію ВПО та всебічну участь ВПО у громадсько-суспільному житті Івано-Франківська.
Внутрішньо переміщені особи з Донбасу покликуються розбудовувати місто Івано-Франківськ 18.1.2017
 

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