А ось як виглядає перше

Уведомление

об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Идентификатор записи **********

В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15 информация, размещенная на информационном ресурсе http://pravda.if.ua, содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, доступ к информационному ресурсу (страницам) http://pravda.if.ua ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации.

В течение суток с момента получения настоящего уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного законом порядка.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, он направляет уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, по адресу 398-fz@rkn.gov.ru , указав в теме письма идентификатор записи ********, с целью проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. Такое уведомление может быть направлено также через веб-форму, размещенную по адресу:

http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=58794901d4270#form

По этой же ссылке можно проверить достоверность информации, указанной в данном уведомлении об ограничении доступа к информационному ресурсу.

Приложение