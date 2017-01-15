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Трамп прийде - порядок наведе: прикарпатські ЗМІ почали отримувати попередження про розпалювання ворожнечі та закликів до війни
15.1.2017

Через тиждень розпочнеться нова ера... чи як там епоха водолія. На Прикарпатті чекали на Бандеру, а отримали Трампа.

Так от, прикарпатські ЗМІ почали отримувати попередження за розпалювання ворожнечі та закликів до війни. Ці попередження йдуть від...  «Роскомнадзору».

Сайт Pravda.if.ua обурюється і... вже виправдовується.

Російські чиновники вимагають від редакції нашого сайту видалити публікацію «Прикарпатський правий сектор вирішив мотивувати призовників (фото)», яка була розміщена на нашому ресурсі ще 30 січня 2015 року. У вказаній публікації висвітлено прохання прикарпатського «Правого сектору» до земляків вступати до лав добровольців, щоб спільними силами гнати кремлівських окупантів з України.

А мотивують вони це тим, що "Правий сектор", УНА-УНС, Тризуб ім. Степана Бандери та інші українські патріотичні організації, визнанні якимось росіським судо екстремістськими організаціями.

Насправді інформація, яка розміщена у статті сайту Pravda.if.ua виключно закликає вступати до лав добровольців (мабуть ця стаття була також передрукована й іншими інформаційними ресурсами області).

Звісно прикарпатські журналісти висловили своє "фе" москалям і принагідно послали їх туди, куди раніше посилали пана Дональда Трампа в ДУПУ!.

"Редакція нашого сайту вважає даного листа спробою тиску на свободу слова в Україні, та елементом авторитарного способу ведення інформаційної політики (так як це власне й відбувається в РФ).

А тому ми кажемо путінським холуям: «Хлопці йдіть у дупу та Веселого вам Старого Нового року!»

А також нагадуємо їм, що вони можуть не читати наш ресурс - ми і це якось переживемо!"

А ось як виглядає перше

Уведомление

об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

 

Идентификатор записи **********

 

 

В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15  информация, размещенная на информационном ресурсе http://pravda.if.ua, содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15  о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, доступ к информационному ресурсу (страницам) http://pravda.if.ua ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации.

В течение суток с момента получения настоящего уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного законом порядка.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, он направляет уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, по адресу 398-fz@rkn.gov.ru, указав в теме письма идентификатор записи ********, с целью проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. Такое уведомление может быть направлено также через веб-форму, размещенную по адресу:

 

http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=58794901d4270#form

 

По этой же ссылке можно проверить достоверность информации, указанной в данном уведомлении об ограничении доступа к информационному ресурсу.

 

 

 

 

 

Приложение

Доменное имя

pravda.if.ua

ip-адрес

91.206.31.206

URL-адрес

http://pravda.if.ua/news-71487.html

Описание запрещенной информации:

На указателе страницы сайта в сети «Интернет»:

http://pravda.if.ua/news-71487.html

размещены материалы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а именно:Информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Информационное-пропагандистское сопровождение деятельности украинских националистических организаций, признанных экстремистскими решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014: «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство». На ресурсах содержатся сведения о результатах деструктивной деятельности названных националистических группировок, пропагандируется идеология известных террористов, нацистов и их пособников, формируются антироссийские установки, распространяются призывы у осуществлению насильственных действий по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам. Страницы и сообщества, цель создания которых - пропаганда идей вышеуказанных экстремистских группировок, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.

 

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Трамп прийде - порядок наведе: прикарпатські ЗМІ почали отримувати попередження про розпалювання ворожнечі та закликів до війни
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