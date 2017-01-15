А ось як виглядає перше
Уведомление
об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Идентификатор записи **********
В соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» уведомляем, что согласно требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15 информация, размещенная на информационном ресурсе http://pravda.if.ua, содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.03.2015 № 27-31-2015/Ид831-15 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, доступ к информационному ресурсу (страницам) http://pravda.if.ua ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации.
В течение суток с момента получения настоящего уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительного удаления информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного законом порядка.
В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, он направляет уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, по адресу
398-fz@rkn.gov.ru, указав в теме письма идентификатор записи ********, с целью проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. Такое уведомление может быть направлено также через веб-форму, размещенную по адресу:
http://398-fz.rkn.gov.ru/toproviders/?entryKey=58794901d4270#form
По этой же ссылке можно проверить достоверность информации, указанной в данном уведомлении об ограничении доступа к информационному ресурсу.
Приложение
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Доменное имя
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pravda.if.ua
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ip-адрес
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91.206.31.206
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URL-адрес
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Описание запрещенной информации:
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На указателе страницы сайта в сети «Интернет»:
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http://pravda.if.ua/news-71487.html
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размещены материалы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а именно:Информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Информационное-пропагандистское сопровождение деятельности украинских националистических организаций, признанных экстремистскими решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014: «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство». На ресурсах содержатся сведения о результатах деструктивной деятельности названных националистических группировок, пропагандируется идеология известных террористов, нацистов и их пособников, формируются антироссийские установки, распространяются призывы у осуществлению насильственных действий по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам. Страницы и сообщества, цель создания которых - пропаганда идей вышеуказанных экстремистских группировок, деятельность которых на территории Российской Федерации запрещена.