Орися Кумська, Львів



Я не люблю конфліктів, але зіткнулася з таким нахабством, про яке не можу не написати!

Мене це реально взбісило!

Є у Львові такий ресторан Єреван.

Була неодноразово і все начебто нормально.

Смачно і все таке, але більше туди ні ногою.





Чи не ходила я в цей заклад кілька місяців, і тут зайшла перший раз після того, як ввели квоти на російськомовну музику.





Сидимо, їмо, спілкуємося, і десь за пару годин я розумію, що щось не так.

Одним словом, за довгий час жодної пісні українською мовою!

Все тільки на вірменській!

Але це не найгірше.





Я підходжу до адміністратора і питаю: А у вас є україномовні пісні?

А вона мені каже, що є одна на половину українська а наполовину вірменська.

А все решта - тільки вірменська.

А я їй: а як же закон про те, що 25 відсотків пісень повинні бути українською мовою?

І тут апогей!

Знаєте, що вона мені каже?





Вона каже: нас цей закон не стосується!

Ви розумієте?

Поприїжджають в Україну, заробляють на наших людях гроші і кажуть, що їх законодавство України не стосується!

Звернулася в поліцію.

Але і там облом: вони заявили, що питання квот не в їх компетенції.



