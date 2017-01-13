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Орися Кумська, Львів
Я не люблю конфліктів, але зіткнулася з таким нахабством, про яке не можу не написати! Мене це реально взбісило! Є у Львові такий ресторан Єреван. Була неодноразово і все начебто нормально. Смачно і все таке, але більше туди ні ногою.
Чи не ходила я в цей заклад кілька місяців, і тут зайшла перший раз після того, як ввели квоти на російськомовну музику.
Сидимо, їмо, спілкуємося, і десь за пару годин я розумію, що щось не так. Одним словом, за довгий час жодної пісні українською мовою! Все тільки на вірменській! Але це не найгірше.
Я підходжу до адміністратора і питаю: А у вас є україномовні пісні? А вона мені каже, що є одна на половину українська а наполовину вірменська. А все решта - тільки вірменська. А я їй: а як же закон про те, що 25 відсотків пісень повинні бути українською мовою? І тут апогей! Знаєте, що вона мені каже?
Вона каже: нас цей закон не стосується! Ви розумієте? Поприїжджають в Україну, заробляють на наших людях гроші і кажуть, що їх законодавство України не стосується! Звернулася в поліцію. Але і там облом: вони заявили, що питання квот не в їх компетенції.
Погані справи у нашої неньки: навіть у Львові більшість жителів мріють здати Україну Путіну.