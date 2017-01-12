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В "європейсьому" Львові місцеві мєнти різали дівчині язик баклахою, вибиваючи з неї визнання злочину

12.1.2017
Троє львів’ян, яких звинувачували у жорстокому вбивстві, тепер вимагатимуть компенсації від держави. Заявляють: їх катували, аби вибити зізнання. Та навіть з ним прокуратура не змогла добитися обвинувачувального вироку.

«Щоночі лягала спати в камері і постійно плакала. Питала в Бога: за що? чому у моїй квартирі? Не знаю, до сих пір», ? говорить Ірина Льошкіна, яка була однією з підозрюваних у вчиненні жорстокого вбивства.

У її квартирі знайшли задушену закатовану жінку. Ірина твердить: загиблої майже не знала, а в помешкання в’їхала за місяць до трагедії. Отримала його як сирота від міської ради.

«Двері відкриті були. ЖЕК ключів не знайшов. Я приходила тільки по вечорах спати. І коли я прийшла, це було 11 липня десь півдванадцятої ночі, в хаті хтось був. Світла, газу в мене не було. Я попросила сусіда, щоби прийшов. Ми зайшли, а там лежала та Леся з зав’язаними руками. Я її тоді не впізнала. Вона була вся синя. А вже коли в Галицькому райвідділі мені показали її обличчя, я сказала, що знаю цю жінку, раніше бачила. Вона працювала на Привокзальному базарі, а я туди приходила до знайомих. Але ми зналися тільки з вигляду, ніколи не розмовляти. А тим більше вона ніколи до мене в гості не приходила», ? розповідає Ірина Льошкіна.

Разом із Іриною затримали ще двох її знайомих. Зокрема й Андрія. Він каже: жінку, яку нібито вбив у змові, навіть ніколи не бачив.

«Ні, не бачив і нічого про неї не знаю. Мої відбитки пальців були на дверях у тій квартирі, в якій її знайшли. Я знаю власницю цієї квартири – Ірину. Але ні на тілі, ніде в самому помешканні не було моїх відбитків», ? пояснює Андрій Чорний.

Водночас згодом затримані написали зізнання у вбивстві. Заявляють: їх до цього змусили.

«Хлопці здалися, я не здалася. Мене ще десь шість днів били. Різали язик. Баклахами якимись. Потім книжками. З якогось відра виливали воду», ? розказує Ірина Льошина.

Прокуратура вимагала довічного ув’язнення.

«Ми довели у суді, що ці покази були, м’яко кажучи, не щирими, такими, що давалися під тиском. Інших доказів вини не існувало і не існує на сьогоднішній день», ? наголосив адвокат Ростислав Доль.

Галицький суд Львова виправдав усіх трьох підозрюваних у зв’язку із недоведенням вчинення злочину. І постановив негайно звільнити їх з-під варти. Тепер адвокати готують зустрічний позов.

«За таке протиправне дійство відносно них належиться їм, без сумніву, компенсація. Але ми ще чекаємо засідання апеляційного суду, бо сторона обвинувачення подасть апеляцію», ? говорить адвокат Олег Вілкун.

Чи готує апеляцію на рішення Галицького райсуду обласна прокуратура ? за два дні там так і не відповіли. На апеляцію мають місяць.

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В "європейсьому" Львові місцеві мєнти різали дівчині язик баклахою, вибиваючи з неї визнання злочину
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