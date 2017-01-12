Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Баба Ванга передбачила повернення України в оновлений СССР в 2013 році
Галичанам потрібна війна з Росією
У хоспісі - добре, але хотіла б померти вдома
Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
А якщо завтра - москаль ?
Розчленування України переноситься на рік
Як Бандера провів би Мобілізацію ?
Священник УГКЦ о Михайло Клапків купив собі АУДІ А-5 за 550 000 гривень
Как сумели за 20 лет превратить город Ивано-Франковск в поселок городского типа
Тисмениця просить у Бога ... снігу
Почему киевляне из столицы Украины перебираются в столицу Галичины ?
Чому Бог покарав москалів, що їхали на Тернопілля ?
Звідки узялася назва Галіція і що вона означала ?
Чому галицькі дівчата покидають монастирі ?
Україна нарешті має свого Жириновського та ЛДПР

Новини

У Тернополі повія з Прикарпаття забрала 14 тис. грн. у місцевого лоха в оплату своїх секс послуг
12.1.2017
Напередні тернопільський лох познайомився із професійною повією з Франківщини, аби спільно провести час.

Винайняв номер в готелі «Галичина» і разом із представницею традиційної професії вирушили туди розважатися.

За отримані послуги чоловік заплатив. Проте повії цього виявилося замало, і коли той заснув вона витягнула із кишень кавалера всі гроші. – пишуть на сайті ГУНП Тернопільської області.

На наступний день потерпілий звернувся до Тернопільського відділу поліції із заявою, що в готелі у нього вкрали чотирнадцять тисяч гривень.

Поліцейським вдалося затримати зловмисницю. У вчиненому вона зізналася. Проти дівчини розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ.

Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ
 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 7+1=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
В "європейсьому" Львові місцеві мєнти різали дівчині язик баклахою, вибиваючи з неї визнання злочину
У Тернополі повія з Прикарпаття забрала 14 тис. грн. у місцевого лоха в оплату своїх секс послуг
Молода жінка роздягнулася до гола перед франківськими мєнтами та дала понюхати їм свої трусики
У Тернополі на автовокзалі невідомі люди в балаклавах побили і обікрали американця
Заяви про те, що Україні варто відмовитися від Донбасу озвучував галицький письменник Андрухович ще в 2010 році
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
Молода жінка роздягнулася до гола перед франківськими мєнтами та дала понюхати їм свої трусики
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.