Напередні тернопільський лох познайомився із професійною повією з Франківщини, аби спільно провести час.



Винайняв номер в готелі «Галичина» і разом із представницею традиційної професії вирушили туди розважатися.



За отримані послуги чоловік заплатив. Проте повії цього виявилося замало, і коли той заснув вона витягнула із кишень кавалера всі гроші. – пишуть на сайті ГУНП Тернопільської області.



На наступний день потерпілий звернувся до Тернопільського відділу поліції із заявою, що в готелі у нього вкрали чотирнадцять тисяч гривень.



Поліцейським вдалося затримати зловмисницю. У вчиненому вона зізналася. Проти дівчини розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ.

