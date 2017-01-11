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Заяви про те, що Україні варто відмовитися від Донбасу озвучував галицький письменник Андрухович ще в 2010 році
11.1.2017
— Заявления о том, что Украине стоит отказаться от Крыма и Донбасса, из уст всевозможных «свидомых» патриотов звучали и до «Майдана», — напоминает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

— Например, что-то подобное озвучивал галицкий писатель Андрухович еще в 2010 году. При этом Киев за подобные заявления жестоко преследовал жителей Донбасса, вешая на них ярлыки «сепаратистов», но всегда снисходительно взирал на заявления ура-патриотов из Галиции — мол, они же из благих побуждений… Я не думаю, что сейчас эта тема стала актуальнее, чем была год-два назад, но это не значит, что она перестала быть актуальной.

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