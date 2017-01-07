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Головний персонаж Різдва на Прикарпатті не Ісус, але святий отець Николай
7.1.2017
Головний персонаж Різдва на Прикарпатті не Ісус, але святий отець Николай 7.1.2017
 
Андрій Микитин, Івано-Франківськ


Коляда - походить від слова КОЛЯ, тобто святий Николай, а не від якогось лат. "калєндар".

Про це інтуїтивно здогадуються в Івано-Франківську. Тут під головною ялинкою ЗАВЖДИ стоїть статуя св. Николая, а на іконостасі КОЖНОЇ греко-католицької та православної церкви є чотири головні ікони (зліва - на право): храмова, Богородиця, Христос, та св. Николай. В церкві св. Николая - два образа св. Николая!!!

Тобто головний персонаж Різдва не Ісус, але св.Николай.

Раніше св. Миколай під франківською ялинкою стояв з звірятком, рік якого по східному календарю відзначався: з зайчиком в рік кроля, з дракончиком в рік ДРАКОНА...

Цього року рік півня... вирішили не класти когутика поруч св. Николая через те, що в галицькому діалекті так само як і в анг мові це слово "когутик" "сock" - омонім, що позначає орган чоловічої звитяги... а шкода...
Головний персонаж Різдва на Прикарпатті не Ісус, але святий отець Николай 7.1.2017

     в рік Дракона
Головний персонаж Різдва на Прикарпатті не Ісус, але святий отець Николай 7.1.2017

.......в рік Півня

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Головний персонаж Різдва на Прикарпатті не Ісус, але святий отець Николай
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