Андрій Микитин , Івано-Франківськ





Коляда - походить від слова КОЛЯ, тобто святий Николай, а не від якогось лат. "калєндар".



Про це інтуїтивно здогадуються в Івано-Франківську. Тут під головною ялинкою ЗАВЖДИ стоїть статуя св. Николая, а на іконостасі КОЖНОЇ греко-католицької та православної церкви є чотири головні ікони (зліва - на право): храмова, Богородиця, Христос, та св. Николай. В церкві св. Николая - два образа св. Николая!!!



Тобто головний персонаж Різдва не Ісус, але св.Николай.



Раніше св. Миколай під франківською ялинкою стояв з звірятком, рік якого по східному календарю відзначався: з зайчиком в рік кроля, з дракончиком в рік ДРАКОНА...



Цього року рік півня... вирішили не класти когутика поруч св. Николая через те, що в галицькому діалекті так само як і в анг мові це слово "когутик" "сock" - омонім, що позначає орган чоловічої звитяги... а шкода...

Коляда - походить від слова КОЛЯ, тобто святий Николай, а не від якогось лат. "калєндар".Про це інтуїтивно здогадуються в Івано-Франківську. Тут під головною ялинкою ЗАВЖДИ стоїть статуя св. Николая, а на іконостасі КОЖНОЇ греко-католицької та православної церкви є чотири головні ікони (зліва - на право): храмова, Богородиця, Христос, та св. Николай. В церкві св. Николая - два образа св. Николая!!!Тобто головний персонаж Різдва не Ісус, але св.Николай.Раніше св. Миколай під франківською ялинкою стояв з звірятком, рік якого по східному календарю відзначався: з зайчиком в рік кроля, з дракончиком в рік ДРАКОНА...Цього року рік півня... вирішили не класти когутика поруч св. Николая через те, що в галицькому діалекті так само як і в анг мові це слово "когутик" "сock" - омонім, що позначає орган чоловічої звитяги... а шкода...