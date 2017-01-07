Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Баба Ванга передбачила повернення України в оновлений СССР в 2013 році
Галичанам потрібна війна з Росією
У хоспісі - добре, але хотіла б померти вдома
Так кто же он, пан Тягнибок: еврей, полуеврей, антисемит или полуантисемит?
А якщо завтра - москаль ?
Розчленування України переноситься на рік
Як Бандера провів би Мобілізацію ?
Священник УГКЦ о Михайло Клапків купив собі АУДІ А-5 за 550 000 гривень
Как сумели за 20 лет превратить город Ивано-Франковск в поселок городского типа
Тисмениця просить у Бога ... снігу
Почему киевляне из столицы Украины перебираются в столицу Галичины ?
Чому Бог покарав москалів, що їхали на Тернопілля ?
Звідки узялася назва Галіція і що вона означала ?
Чому галицькі дівчата покидають монастирі ?
Україна нарешті має свого Жириновського та ЛДПР

Новини

Буковель пытается имитировать элитарный антураж Альп, но получается все равно атмосфера сельской свадьбы
7.1.2017
Vsevolod Nepogodin, Одесса


Если в теплое время года украинский миддлкласс стремится во Львов попить кофеек и посмеяться над бандеровщиной в «Крыйивке», то зимой центр притяжения офисных тружеников чуточку смещается в сторону Буковеля, Славского и прочих горнолыжных курортов.

Весь комизм ситуации заключается в том, что для поедания штруделя на площади Ринок и фотографирования его для инстаграма ума не надо, а вот для овладения сноубордом надо постараться.

Спуски переполнены корявыми и жирными неумехами, пытающимися следовать моде на зимний спорт. Выражение «как корова на льду» это еще самый мягкий эпитет касаемо дородных бухгалтерш и очкастых продажников, пытающихся научиться кататься на доске.

Они постоянно падают мордой в сугроб, спотыкаются, путаются под ногами, а проехав пару метров норовят улететь в кювет. Инструкторам, мучающимся с этими инвалидами, надо поставить памятник за выдержку, терпение и моральную устойчивость – не каждый сможет по сто раз ежедневно вытаскивать офисного бегемота из снежного болота.

Карпатские курорты пытаются имитировать элитарный антураж Альп, но получается у них все равно неказистая атмосфера сельской свадьбы.

Я научился обращаться со сноубордом сам с первого раза безо всяких помощников, но вот больше кататься на Львовщину не тянет.

А всё потому что Буковель это та же конъюнктурно-мерзкая «Крыйивка», но только с лыжами; зимний схрон бандеровцев в горах, умело упакованный и втюханный жлобоватым киянам хитрыми маркетологами.

Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ
 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 2+6=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
Головний персонаж Різдва на Прикарпатті не Ісус, але святий отець Николай
Буковель пытается имитировать элитарный антураж Альп, но получается все равно атмосфера сельской свадьбы
Пастори, які благословили ЄВРО-Майдан, навернули в українську віру ціле африканське плем'я з місцевим шаманом
Після "Революції" "Гідності" релігією українців став... класичний аніміз із стрибками, кричалками, тотемами
Львів’яни зареєстрували 664 петиції до влади. 21 з них набрала 1000 голосів. Жодна не була ухвалена депутатами.
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
Як у Тернополі на москалях заробляють?
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.