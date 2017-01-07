





Если в теплое время года украинский миддлкласс стремится во Львов попить кофеек и посмеяться над бандеровщиной в «Крыйивке», то зимой центр притяжения офисных тружеников чуточку смещается в сторону Буковеля, Славского и прочих горнолыжных курортов.



Весь комизм ситуации заключается в том, что для поедания штруделя на площади Ринок и фотографирования его для инстаграма ума не надо, а вот для овладения сноубордом надо постараться.



Спуски переполнены корявыми и жирными неумехами, пытающимися следовать моде на зимний спорт. Выражение «как корова на льду» это еще самый мягкий эпитет касаемо дородных бухгалтерш и очкастых продажников, пытающихся научиться кататься на доске.



Они постоянно падают мордой в сугроб, спотыкаются, путаются под ногами, а проехав пару метров норовят улететь в кювет. Инструкторам, мучающимся с этими инвалидами, надо поставить памятник за выдержку, терпение и моральную устойчивость – не каждый сможет по сто раз ежедневно вытаскивать офисного бегемота из снежного болота.



Карпатские курорты пытаются имитировать элитарный антураж Альп, но получается у них все равно неказистая атмосфера сельской свадьбы.



Я научился обращаться со сноубордом сам с первого раза безо всяких помощников, но вот больше кататься на Львовщину не тянет.



А всё потому что Буковель это та же конъюнктурно-мерзкая «Крыйивка», но только с лыжами; зимний схрон бандеровцев в горах, умело упакованный и втюханный жлобоватым киянам хитрыми маркетологами.

Vsevolod Nepogodin , ОдессаЕсли в теплое время года украинский миддлкласс стремится во Львов попить кофеек и посмеяться над бандеровщиной в «Крыйивке», то зимой центр притяжения офисных тружеников чуточку смещается в сторону Буковеля, Славского и прочих горнолыжных курортов.Весь комизм ситуации заключается в том, что для поедания штруделя на площади Ринок и фотографирования его для инстаграма ума не надо, а вот для овладения сноубордом надо постараться.Спуски переполнены корявыми и жирными неумехами, пытающимися следовать моде на зимний спорт. Выражение «как корова на льду» это еще самый мягкий эпитет касаемо дородных бухгалтерш и очкастых продажников, пытающихся научиться кататься на доске.Они постоянно падают мордой в сугроб, спотыкаются, путаются под ногами, а проехав пару метров норовят улететь в кювет. Инструкторам, мучающимся с этими инвалидами, надо поставить памятник за выдержку, терпение и моральную устойчивость – не каждый сможет по сто раз ежедневно вытаскивать офисного бегемота из снежного болота.Карпатские курорты пытаются имитировать элитарный антураж Альп, но получается у них все равно неказистая атмосфера сельской свадьбы.Я научился обращаться со сноубордом сам с первого раза безо всяких помощников, но вот больше кататься на Львовщину не тянет.А всё потому что Буковель это та же конъюнктурно-мерзкая «Крыйивка», но только с лыжами; зимний схрон бандеровцев в горах, умело упакованный и втюханный жлобоватым киянам хитрыми маркетологами.