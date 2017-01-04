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Пастори, які благословили ЄВРО-Майдан, навернули в українську віру ціле африканське плем'я з місцевим шаманом
4.1.2017
Минулої осені в роботі євангельських програм на Мадагаскарі взяли участь п'ятеро служителів, українців, які благословляли ЄВРО-Майдан. Вони провели акції в трьох містах та чотирьох селах цієї африканської країни, повідомляє сайт"Релігія в Україні".

Важлива подія відбулася в с. Андуазомпуне. Дуже відомий у всьому районі шаман уклав завіт з Ісусом Христом. Згідно зі свідченнями місцевих людей, шаман, який навернувся, володів такою силою, що коли птах пролітав над ним і він наказував йому падати, то птах падав прямо в його руку; якщо він вказував на людину і говорив, що та помре, та вмирала.

Не виключено, що тепер після чудесного навернення в українську євангельську віру, це плем'я разом з шаманом буде скакати як українські євангелісти на Майдані і кричати: "Хто не скаче - той москаль", "Бандера прийде - порядок наведе". "Слава Україні -героям Слава!"

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Пастори, які благословили ЄВРО-Майдан, навернули в українську віру ціле африканське плем'я з місцевим шаманом
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