Минулої осені в роботі євангельських програм на Мадагаскарі взяли участь п'ятеро служителів, українців, які благословляли ЄВРО-Майдан. Вони провели акції в трьох містах та чотирьох селах цієї африканської країни, повідомляє сайт"Релігія в Україні".



Важлива подія відбулася в с. Андуазомпуне. Дуже відомий у всьому районі шаман уклав завіт з Ісусом Христом. Згідно зі свідченнями місцевих людей, шаман, який навернувся, володів такою силою, що коли птах пролітав над ним і він наказував йому падати, то птах падав прямо в його руку; якщо він вказував на людину і говорив, що та помре, та вмирала.



Не виключено, що тепер після чудесного навернення в українську євангельську віру, це плем'я разом з шаманом буде скакати як українські євангелісти на Майдані і кричати: "Хто не скаче - той москаль", "Бандера прийде - порядок наведе". "Слава Україні -героям Слава!"

