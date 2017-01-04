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Після "Революції" "Гідності" релігією українців став... класичний аніміз із стрибками, кричалками, тотемами
4.1.2017
Ігор Камінник, Хайфа-Кієв

Анімізм, як вірування (первісних народів), зустрічається в різних країнах світу досі. Цікаво порівняти набір уявлень анімізму з «новою релігійністю», яка активно розвивається з початку революції гідности.

Ключовим є поділ світу на фізичний, де суцільні вороги і духовний, в якому живуть «небесні сотні» і герої революції гідності.

Важливою властивістю анімізму є індивідуалізація демона, перетворення його з безособового в індивідуальну істоту. І тут ми бачимо, граничну сакралізацію «Темного володаря Мордора» і постійні ритуали задобрювання його, як злого духа.

Стрибки, що нагадують релігійні танці, короткі молитовні кричалки, спрямовані на негативну самоідентифікацію (хто не скаче той москаль), молитовна практика своєрідного залучення (задобрювання)  «злого  правителя Мордора», з нереалізованим бажанням припасти до його самого потаємного єства.

Тільки цим можна пояснити нав'язливу молитовну формулу «ХУЙЛО», яку використовували навіть українські чиновники високого рівня для забезпечення успіхів у полюванні за міжнародним визнанням.

Постійне перебування «темнійшого» в будь-яких ситуаціях, які трапляються з анімістами-патріотами, також підтверджує перетворення «темнійшого» в своєрідний тотем українського анімізму.

Ще потрібно проаналізувати факельні ходи, звичайно :))

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