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Питання Донбасу вирішиться, коли вирішиться питання Києва і всієї України - Сергій Гармаш
2.1.2017
Підсумки 2016 року у розвитку подій на Донбасі підбиває донеччанин, журналіст видання «ОстроВ» Сергій Гармаш.

Позиция украинской власти заключается в том, чтобы затягивать время и ослаблять санкциями Россию. Что делать с Донбассом, думаю, украинская власть еще не знает: здесь появляется четвертый игрок — Ринат Ахметов и его окружения. Возникает вопрос передела бизнеса, потому что это сильные игроки. Не думаю, что власть заинтересованная в их усилении.

Я не вижу стратегического понимания проблемы властью. Власть использует ситуацию для обогащения, для запугивания людей Путиным, чтобы предотвратить социальные возбуждения.

Ринат Ахметов является главным содержантом оккупированной ДНР. В Донецке все спокойнее, чем в Луганске, потому что есть Ринат Ахметов с его многомилионными тоннами так называемой гуманитарной помощи, с его работающими и выплачивающими зарплату предприятиями. То есть он — основа экономики ДНР, да и ЛНР тоже.

Проблема Украины — это старая элита: никакой люстрации не произошло. Они привыкли использовать власть в собственных интересах и делают это. Скорее всего, вопрос Донбасса решится, когда решится вопрос Киева и всей Украины.

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Львів’яни зареєстрували 664 петиції до влади. 21 з них набрала 1000 голосів. Жодна не була ухвалена депутатами.
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