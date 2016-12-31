Українська чума, вирощена кегебістами в лоні СБУ, розродилася пророцтвами на 2017 рік, які "українські" ЗМІ з Кієва публікують звісно общедоступным языком.



Народный депутат Украины Дмитрий Ярош считает, что украинцы могут потерять государство в процессе борьбы между собой, а не только с войсками президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ONLINE.UA



"Увидел сегодня "тезисы" Виктора Пинчука влиятельной американской газете о сдаче Крыма и Донбасса. Ничего нового не услышал..., — написал политик. — Олигарх-животное. Он — компрадорский вор, который верно служит Путину, зарабатывает свои 30 сребреников (простите за нетерпимость). Пинчук, как и другие коллаборанты-олигархи, должен быть наказан, согласно законам военного времени".



Ярош прокомментировал обмен пленными с боевиками на Донбассе "Власть прекратит играть в "демократию" и даст ответ украинцам на злободневные вопросы борьбы не только с внешним врагом, но и с внутренним... Введет национальные справедливые принципы и даст возможность людям не быть нищими, — отметил Ярош. — Мы, все вместе, остановили продвижение московской орды в глубь Украины... Были бы не вместе — потеряли бы уже Государство..."



"Власть, или станет реальным защитником украинских национальных интересов, или потеряет легитимность в глазах народа (что происходит сейчас), и эта ситуация приведет к очередному этапу Национальной Революции, — добавил политик. — Для меня, да и большинства ребят, которые воюют, этот вариант совсем не желателен, потому что можем потерять государство не потому, что "Путин придет", а потому, что перегрызем друг-другу глотки...



Мы все видим, что большего раскачивания ситуации, чем делает власть, пророссийские олигархи и всякая политическая парламентская и внепарламентская, типа оппозиционная, шушера, у нас, в Украине, никто не делает. И, как бы нам, украинцам, не было сложно, мы все равно победим... Наконец, те, кто не заслуживают власть, будут наказаны, а те, кто достойны — поднимут Государство из пропасти. Так будет".



Отметим, что в комментариях пользователи соцсетей в большинстве своём поддержали позицию украинского военного и политика Яроша.

