Москалі дресують ворон, аби ті викрадали паспорти у громадян ЄС з рук прямо на кордоні. Першою жертвою став естонець.



Инцидент произошел на пункте пропуска в Ивангороде (Ленинградская область), когда гражданин Эстонии намеревался вернуться домой.



Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел.



Сотрудники таможенного поста попытались помочь гражданину Эстонии, даже привлекли кинологов со служебными собаками, однако поймать ворону не удалось. Было составлено заявление об утрате паспорта. В полиции Ивангорода гражданину дали адрес эстонского консульства в Санкт-Петербурге для получения документов, необходимых для возвращения на родину.



Документы мужчина выправил и вернулся домой. А через пару дней и паспорт нашелся. Ворона бросила его недалеко от пешеходного пункта пропуска но для пересечения границы документ не годится, поскольку птица вырвала из него один лист.



Ворону нагородили медальйоном "За мир" та налили бойові 100 грам.



