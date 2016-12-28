Олег Попик поширив відео від Українська Революція у групі Типова Коломия.





Я не буду дивитись цю сволоч по ТВ на Новий рік !! Хай здохне-падлюка !! Перебільшую? Мабуть. А як інакше-щоб почув? Він глухий-тож потрібно НЕ казати,а кричати-тобто-перебільшувати ! Знаєте, якщо хтось зараз почне мене виховувати і розказувати-та як ти так можеш-та це ж наш президент. Знаєте, що скажу вам? Лишіть мене у спокої із своїм президентом. Воно мені не президент.



Українці не хочуть в Новий рік бачити на екранах своїх телевізорів Петра Порошенка (соціологічне опитування).



Друзі, давайте всією Україною повернемося до "однотурового" спиною? Підтримуєш бойкот? Тисни репост! Шатун БЛДь

