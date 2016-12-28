Колишній тренер "Шахтаря", а нині головний тренер пітерського "Зеніту" Мірча Луческу вважає Росію й Україну однією країною. Про це знаменитий тренер заявив в ефірі каналу "Матч ТВ", оповідаючи про те, як він облаштував своє життя в Росії.



"После Донецка мне было несложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна.



Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения — тоже.



В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город", – сказав Луческу.



Нагадаємо, що Луческу залишив посаду головного тренера "Шахтаря" після 12-ти років роботи в донецькому клубі. У травні цього року Луческу офіційно став головним тренером російського "Зеніту".



При Луческу "Шахтар" завоював 22 трофея: виграв Кубок УЄФА в 2009 році, вісім разів ставав чемпіоном України (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 року), шість разів перемагав в Кубку України (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) і добув сім суперкубків України (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 року, 2015).



Сам Мірча Луческу вісім разів визнавався кращим тренером України. При ньому "Шахтар" провів 573 гри, з яких виграв майже 400.

