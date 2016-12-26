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Патріот порадив адвокату Коцаби: "Носи кружевні труси щодень, щоб тобі не було соромно перед патологоанатомом, коли тебе пристрелять"
26.12.2016
Тетяна Монтян, адвокат Руслана Коцаби

ПОСТ ПРО ЗЛОВТІХУ

Не про ту зловтіху, яка наявна чи відсутня в глибині серця у кожного, і про яку людина нікому не каже, а саме про ПУБЛІЧНУ зловтіху з приводу будь-чиєї смерті.

Отже, формулюється тема для нескінченних дискусій, які точаться в наших інтернетиках, дуже просто: "Чи припустимо публічно радіти смерті тих, кого ти ненавидиш всім серцем?"

Моя позиція проста, і я її неодноразово вже висловлювала, але мені не влом перепостити стопіццотий раз: ПУБЛІЧНА ЗЛОВТІХА Є НЕПРИПУСТИМОЮ.

====== .... Барабани війни переривають шляхи людей.
Мені пощасливилося мати братів, але ми розкидані по світу.
Більше немає дому, де я міг би спитати, живі вони чи загинули.
Як жахливо, що цей бій не може закінчитися!..

Ду Фу ===

Нещодавно я чистила пошту, терла старі листи та чати сотнями - і думала про те, що ще кілька років назад дружила з людьми, які зараз вважають мене ворогом.

А зараз я дружу з людьми, які вважали мене ворогом ще кілька років назад.

Когось послала подалі я, хтось послав подалі мене.

Життя таке бентежне, і завтра знову все може кардинально змінитись.

Сьогоднішні істерики нагадують мені японське прислів’я: "Люди повинні бути дуже ввічливими, навіть коли збираються вбити один одного. Особливо тоді."

Про всяк випадок я вивчила напам’ять «Молитву переможеному ворогу» : «Я сумую всім серцем, що мені довелося вбити тебе. Я вибачаюся перед тобою тисячу разів і прошу твого прощення сто тисяч разів. Я оголошую всім камі цього місця, які були свідками нашої сутички, що тільки я винен у твоїй смерті і приймаю на себе всю карму, що виникла в результаті твоєї смерті. Нехай дух твій не гнівається на мене. Нехай ти знайдеш щастя в іншому житті і ми зустрінемося ще раз друзями ... »

Всім серцем сподіваюсь, що мені не доведеться її нікому читати.

...А найкрутіше над пророцтвами щодо моєї насильницької смерті "найближчим часом, відразу після Бузини" - постібався мій чоловік, який в якості військового судді виніс в свій час п’ять смертних вироків. Він сказав: "Таня, припини стібатись з кружевних трусєлів, накупи їх собі побільше та носи щодня".

- Навіщо?! - здивовано запитала я.

- Для того, щоб тобі не було соромно перед патологоанатомом, коли тебе пристрелять, - глузливо зауважив він. ===

ЗІ. У мене не здригнеться рука ОСОБИСТО перевішати посеред Майдану ВСІХ майдаунних уйобіщ, тобто тих, хто СВІДОМО знищував Україну на Майдауні.

Ті, хто знищував її там несвідомо - просто імбецили і на таке покарання, як смерть - не заслуговують.

Але навіть затягуючи зашморг на курячій шийці Трупчінова, я не раділа б, а просто сприймала це як неприємний, але вкрай необхідний обов'язок.

Якось так.

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жж  | 26.12.2016
це прикро, проте частина жовтих українців російського походження не поділяють цінностей білих українців


Патріот порадив адвокату Коцаби: "Носи кружевні труси щодень, щоб тобі не було соромно перед патологоанатомом, коли тебе пристрелять"
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