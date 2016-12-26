Тетяна Монтян, адвокат Руслана Коцаби



ПОСТ ПРО ЗЛОВТІХУ



Не про ту зловтіху, яка наявна чи відсутня в глибині серця у кожного, і про яку людина нікому не каже, а саме про ПУБЛІЧНУ зловтіху з приводу будь-чиєї смерті.



Отже, формулюється тема для нескінченних дискусій, які точаться в наших інтернетиках, дуже просто: "Чи припустимо публічно радіти смерті тих, кого ти ненавидиш всім серцем?"



Моя позиція проста, і я її неодноразово вже висловлювала, але мені не влом перепостити стопіццотий раз: ПУБЛІЧНА ЗЛОВТІХА Є НЕПРИПУСТИМОЮ.



====== .... Барабани війни переривають шляхи людей.

Мені пощасливилося мати братів, але ми розкидані по світу.

Більше немає дому, де я міг би спитати, живі вони чи загинули.

Як жахливо, що цей бій не може закінчитися!..



Ду Фу ===



Нещодавно я чистила пошту, терла старі листи та чати сотнями - і думала про те, що ще кілька років назад дружила з людьми, які зараз вважають мене ворогом.



А зараз я дружу з людьми, які вважали мене ворогом ще кілька років назад.



Когось послала подалі я, хтось послав подалі мене.



Життя таке бентежне, і завтра знову все може кардинально змінитись.



Сьогоднішні істерики нагадують мені японське прислів’я: "Люди повинні бути дуже ввічливими, навіть коли збираються вбити один одного. Особливо тоді."



Про всяк випадок я вивчила напам’ять «Молитву переможеному ворогу» : «Я сумую всім серцем, що мені довелося вбити тебе. Я вибачаюся перед тобою тисячу разів і прошу твого прощення сто тисяч разів. Я оголошую всім камі цього місця, які були свідками нашої сутички, що тільки я винен у твоїй смерті і приймаю на себе всю карму, що виникла в результаті твоєї смерті. Нехай дух твій не гнівається на мене. Нехай ти знайдеш щастя в іншому житті і ми зустрінемося ще раз друзями ... »



Всім серцем сподіваюсь, що мені не доведеться її нікому читати.



...А найкрутіше над пророцтвами щодо моєї насильницької смерті "найближчим часом, відразу після Бузини" - постібався мій чоловік, який в якості військового судді виніс в свій час п’ять смертних вироків. Він сказав: "Таня, припини стібатись з кружевних трусєлів, накупи їх собі побільше та носи щодня".



- Навіщо?! - здивовано запитала я.



- Для того, щоб тобі не було соромно перед патологоанатомом, коли тебе пристрелять, - глузливо зауважив він. ===



ЗІ. У мене не здригнеться рука ОСОБИСТО перевішати посеред Майдану ВСІХ майдаунних уйобіщ, тобто тих, хто СВІДОМО знищував Україну на Майдауні.



Ті, хто знищував її там несвідомо - просто імбецили і на таке покарання, як смерть - не заслуговують.



Але навіть затягуючи зашморг на курячій шийці Трупчінова, я не раділа б, а просто сприймала це як неприємний, але вкрай необхідний обов'язок.



Якось так.

