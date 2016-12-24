Pavlo Khomiv



Про шахрайство під соусом геройства.



Військові - зарплата від 8000 грн.

Пенсіонери - пенсія від 1400 грн.



Волонтери збирають допомогу військовим... Так, так, Ви не помилились, саме військовим збирають сигарети, білизну, цукерки, печиво, халву....



Все, що коштує - то волонтери приймають...для військових, які отримують платню від 8000 грн, а при пораннях отримують лікарняні і допомогу додаткову на ліки, на витрати всі, годують при такій зарплаті і весь термін контракту.



Отака правда про "славних" українських псевдоволонтерів... Псевдо, бо волонтер це не збирач матеріальних цінностей, а людина, що витрачає свій час на фізичну працю...



Тому не вірте нікому в цій державі - шахрай на шахраї...(((

