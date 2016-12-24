Лада Соколова





У Києві йде справжня війна між «мусорами» , озбороєнними спортсменами у балаклавах від Кличко з однієї сторони та прост підприємцями захищаючими свій останній шматок хліба з іншої сторони.



Самі ""честные"" у світі украінські ЗМІ мовчать, бо олігархи не дали їм команду фас!



А у Києві, за останні два тижня, десятки прідприємців попали у лікарні, тітушки від влади разгромили чуже майно на мільони гривень! Полиція у формі бандитів гасить народ. На вулиці кінець 2016 року, 3 роки після Революції Гідності...



11 мільардів гривен видала ЄС на те, щоб у 2016 році нова поліція переодяглась у «титушек» озброювались ножами, травматичними пістолетами, дубінками і гасили підприємців по усьому Києву?????

