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Нова поліція переодяглась у «тітушек» і б'є дубінками та ріже ножами підприємців по усьому Києву
24.12.2016
Лада Соколова


У Києві йде справжня війна між «мусорами» , озбороєнними спортсменами у балаклавах від Кличко з однієї сторони та прост підприємцями захищаючими свій останній шматок хліба з іншої сторони.

Самі ""честные"" у світі украінські ЗМІ мовчать, бо олігархи не дали їм команду фас!

А у Києві, за останні два тижня, десятки прідприємців попали у лікарні, тітушки від влади разгромили чуже майно на мільони гривень! Полиція у формі бандитів гасить народ. На вулиці кінець 2016 року, 3 роки після Революції Гідності...

11 мільардів гривен видала ЄС на те, щоб у 2016 році нова поліція переодяглась у «титушек» озброювались ножами, травматичними пістолетами, дубінками і гасили підприємців по усьому Києву?????

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