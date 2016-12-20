Всєволод Нєпогодін, письменник, Одеса



Россияне не могут понять почему меня коробит от многонационалии поэтому объясню.



Одесса, несмотря на всю медийную истерию, достаточно спокойный город. А все потому что визуально вы не отличите пророссийского горожанина от сторонника евроинтеграции. И у тех и у тех славянская внешность. Они говорят на русском языке с одинаковым акцентом.



На украинском постоянно говорят сто активистов "Свободы" и двести им сочувствующих. Т.е. процент возникновения конфликтов на ровном месте крайне мал.



В Киеве, где соприкасается галичанин, изъясняющийся на мове с полонизмами и донетчанин со специфическим говором, все гораздо сложнее.



А вот когда Магомед Магомедов идет по Москве, то он сильно отличается от аборигенов и внешностью и речью. Контраст напрягает. Поэтому мне, жителю славянской Одессы, не комфортно среди всей этой пестрой мешанины рас и народов.

