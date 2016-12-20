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На всю Одесу українською мовою розмовляють тільки 100 членів "Свободи" та ще 200 їх прихильників
20.12.2016
Всєволод Нєпогодін, письменник, Одеса

Россияне не могут понять почему меня коробит от многонационалии поэтому объясню.

Одесса, несмотря на всю медийную истерию, достаточно спокойный город. А все потому что визуально вы не отличите пророссийского горожанина от сторонника евроинтеграции. И у тех и у тех славянская внешность. Они говорят на русском языке с одинаковым акцентом.

На украинском постоянно говорят сто активистов "Свободы" и двести им сочувствующих. Т.е. процент возникновения конфликтов на ровном месте крайне мал.

В Киеве, где соприкасается галичанин, изъясняющийся на мове с полонизмами и донетчанин со специфическим говором, все гораздо сложнее.

А вот когда Магомед Магомедов идет по Москве, то он сильно отличается от аборигенов и внешностью и речью. Контраст напрягает. Поэтому мне, жителю славянской Одессы, не комфортно среди всей этой пестрой мешанины рас и народов.

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