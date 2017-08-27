



Якщо хтось не може відразу відмовитися від цієї гидоти, випийте бражку, або самогон, який женуть ваші знайомі для власного споживання.



Якщо ви купуєте алкоголь (горілка, пиво, вино, шампанське, лікери, коньяки та інші види) - ви фінансово підтримуєте сатаністів.



Алкогольні напої - це головний атрибут ресторанів та маркетів. Достатньо глянути на пропозиції і зрозуміло, що саме торгівля алкоголем приносить найбільше прибутків.



Нещодавно в Івано-Франківську відбувався пікет працівників спиртозаводу, власники яких вирішили викинути їх на вулицю. Так от, працівники повідомили інформацію, яку добре знають ВСІ працівники спиртової промисловості: заводи перебувають у власності кримінальних банд, яких напряму кришують "правоохоронні органи".



Якщо хочеш нанести перший удар по сатанинській системі влаштування влади, а заодно врятувати своє здоровля - не пий алкогольних напитків !!!Якщо хтось не може відразу відмовитися від цієї гидоти, випийте бражку, або самогон, який женуть ваші знайомі для власного споживання.Якщо ви купуєте алкоголь (горілка, пиво, вино, шампанське, лікери, коньяки та інші види) - ви фінансово підтримуєте сатаністів.Алкогольні напої - це головний атрибут ресторанів та маркетів. Достатньо глянути на пропозиції і зрозуміло, що саме торгівля алкоголем приносить найбільше прибутків.Нещодавно в Івано-Франківську відбувався пікет працівників спиртозаводу, власники яких вирішили викинути їх на вулицю. Так от, працівники повідомили інформацію, яку добре знають ВСІ працівники спиртової промисловості: заводи перебувають у власності кримінальних банд, яких напряму кришують "правоохоронні органи". Детальніше тут



Що значить "алкоголь", "спирт"???



"Алкоголь" з арабської мови (яка в минулому була мовою алхімії) значить - НЕЧИСТИЙ ДУХ, який вселяється в людину та руйнує її.



Так само латинське слово "spiritus" - спирт означає ДУХ.





Яка природа речовини спирту?



В системі організації світу все організовано таким чином, що всі організми мають час життя і смерті. По смерті організм розкладається. Тіла людей та тварин розкладаючись утворюють так званий трупний яд. Плоди фруктових та овочевих культур також розкладаються і утворюють ЯД.



Цей яд виробляється бактеріями під час бродіння. Бродіння - це процес анаеробного розщеплення органічних речовин, переважно вуглеводів, що відбувається під впливом мікроорганізмів або виділених з них ферментів. В процесі бродіння мікроорганізми отримують енергію і хімічні сполуки, необхідні для їх життєдіяльності. Одночасно накопичуються кінцеві продукти бродіння.



Це означає, що вино (або брага) - це сеча мікробів, а шампанське - сеча - гази мікробів. Детальніше тут "Алкоголь" з арабської мови (яка в минулому була мовою алхімії) значить - НЕЧИСТИЙ ДУХ, який вселяється в людину та руйнує її. Детальніше тут Так само латинське слово "spiritus" - спирт означає ДУХ.В системі організації світу все організовано таким чином, що всі організми мають час життя і смерті. По смерті організм розкладається. Тіла людей та тварин розкладаючись утворюють так званий трупний яд. Плоди фруктових та овочевих культур також розкладаються і утворюють ЯД.Цей яд виробляється бактеріями під час бродіння.



Як діє алкоголь???



Спирт в навколишньому середовищі веде себе як безжалісний убивця всього живого, тому і використовується для дезінфекції. Згадайте, чим протирають шкіру перед тим як зробити укол? Правильно, ваткою змоченою спиртом, - і робиться це з метою вбити наявні на поверхні шкіри мікроорганізми. Використовується спирт і для знезараження рук хірурга перед операцією, адже алкоголю властиво вбивати все живе без винятку.



Під дією спирту гинуть і всі багатоклітинні організми: будь-яка комаха, чи жук, або павук загинуть, варто лише капнути на них горілки.



Гинуть від спирту і рослини. Спробуйте бодай трохи почастувати пивком кімнатну рослину - вона дуже скоро загине від такого частування.



У спирту є своя смертельна доза й для дорослої людини - це 7-8 г чистого спирту на 1 кг маси тіла. Іншими словами, якщо доросла людина з масою тіла близько 70 кг прийме «на груди» 560 г чистого спирту на протязі короткого часу - скажімо, години, і якщо при цьому придушити його захисну блювотну реакцію, то нещасний просто помре від такої дози спирту.





