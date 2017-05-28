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ТРЕТІЙ СЕКТОР

"Солодке" рабство для українців
28.5.2017 Перейти на розділ третій сектор.

Школи Реальної Діалектики


Щоб зрозуміти життя та події, які розвиваються в Україні та у світі, треба йти до ШКОЛИ. Саме так, вчитися, для того, щоб не потрапити в численні пастки, які розкладені на ТЕБЕ н кожному кроці.

Сьогодні коротко викладаємо тези першого уроку.

Що лежить в основу людської цивілізації? Відповідь: РАБСТВО !
Саме так. З цього і розпочнемо.

Вже від народження людина чує (але ще не розуміє) коли його охрещають: «РАБ божий»… з цим твердженням РАБ і поховають. Більшість навіть не зрозуміє за все життя для чого прожили, вірніше відбули це життя.

В первісному суспільстві люди не збирали собі любо ягоди, ловили рибку і розмножалися. В такому суспільстві панувало РАБСТВО. Сильніші (фізично) просто хапали двоногих і заставляли працювати на себе. Хто не працював - били (вбивали).

Коли суспільство цивілізувалося, сильні проголосили себе вищою владою і стали заганяти в рабство ВСІХ оточуючих. Згадайте фараонів, царів, і так далі…

Важко уявити, аби людина древніх часів могла подорожувати??? Такого чоловіка швидко б схопили десь і перетворили на раба. Про жінку навіть мови бути не може: така б не пішла б далі від першого сусіднього поселення.
"Солодке" рабство для українців 28.5.2017
 
Проте первісне рабство ще було «солодким»: сильні не завжди могли фізично, або просто не мали часу проконтролювати всіх своїх рабів, тай зрештою роботи ще не було так багато.

Проте згодом, сильні об’єдналися в організовані формування (під різними благими назвами) і почали експлуатувати нещасних більш вишукано, причому способи експлуатації рабів і до сьогодні вдосконалюються і стають все «вишуканішими» й «ніжнішими».

В так звані "середні віки" сильні світу цього за допомогою рабів організовують походи на слабших сильніших третього світу світу цього з їхніми  рабами, і починають формувати колоніальні держави.

Суть колоніальних держав – возити рабів на спеціалізовану рабську працю, яка контролюється, забезпечується спеціально підготовленим апаратом (армія, поліція) з метою ЩОДЕННОЇ експлуатації. РАБ переселяється в КОНЦТАБІР.

З розвитком економіки раби починають поділятися на сільських рабів (кріпаки) та міських рабів – пролетаріат. Проте, розвиток економіки та господарства вимагав навчання, навчання рабів для покращення їх навиків, а відповідно й навчання представників управлінського апарату для контролю над рабами.
"Солодке" рабство для українців 28.5.2017
Необхідність освоєння нових виробничих навиків спричинила до освіти освіта рабів та подолання масової неграмотності і тим самим поставила нові виклики для вдосконалення рабства: рабам почали давати ідеологічну підоснову для їх закріплення у новітніх концаборах, які почали прикриватися поняттями нація, держава, віра.

Рабовласники, сильні світу цього, перебуваючи в особливих стосунках, тим не менше на протязі всієї історії інтригують між собою, викликаючи війни, бунти, революції, за участю обдурених рабів.

Жодна з війн чи революцій ніколи не призводила до покращення стану рабів.

На протязі історії було багато спроб індивідуального бунту проти рабства, проте особи які винили такий заколот в більшості випадків невідомі загалові. А от спроби колективного подолання рабства завжди терпіли невдачу через участь провокаторів або продажність окремих учасників бунту.

Колективне подолання рабства могло б стати можливим тільки за умов зміни суспільних цінностей та суспільних комунікацій.

Що робити і як жити???

... все це обговорюємо і системно (з прикладами та історичним фактажем) вивчаємо у Школі Реальної Діалектики.

Записатися до Школи Реальної Діалектики можна за телефоном: 050-3730236.
або написати листа stanislau-if@ukr.net

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