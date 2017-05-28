Школи Реальної Діалектики

Щоб зрозуміти життя та події, які розвиваються в Україні та у світі, треба йти до ШКОЛИ. Саме так, вчитися, для того, щоб не потрапити в численні пастки, які розкладені на ТЕБЕ н кожному кроці.



Сьогодні коротко викладаємо тези першого уроку .



Що лежить в основу людської цивілізації? Відповідь: РАБСТВО !

Саме так. З цього і розпочнемо.



Вже від народження людина чує (але ще не розуміє) коли його охрещають: «РАБ божий» … з цим твердженням РАБ і поховають. Більшість навіть не зрозуміє за все життя для чого прожили, вірніше відбули це життя.



В первісному суспільстві люди не збирали собі любо ягоди, ловили рибку і розмножалися. В такому суспільстві панувало РАБСТВО. Сильніші (фізично) просто хапали двоногих і заставляли працювати на себе. Хто не працював - били (вбивали).



Коли суспільство цивілізувалося, сильні проголосили себе вищою владою і стали заганяти в рабство ВСІХ оточуючих. Згадайте фараонів, царів, і так далі…



Важко уявити, аби людина древніх часів могла подорожувати??? Такого чоловіка швидко б схопили десь і перетворили на раба. Про жінку навіть мови бути не може: така б не пішла б далі від першого сусіднього поселення.

Щоб зрозуміти життя та події, які розвиваються в Україні та у світі, треба йти до ШКОЛИ. Саме так, вчитися, для того, щоб не потрапити в численні пастки, які розкладені на ТЕБЕ н кожному кроці.Сьогодні коротко викладаємо тезиЩо лежить в основу людської цивілізації? Відповідь: РАБСТВО !Саме так. З цього і розпочнемо.Вже від народження людина чує (але ще не розуміє) коли його охрещають:… з цим твердженням РАБ і поховають. Більшість навіть не зрозуміє за все життя для чого прожили, вірніше відбули це життя.В первісному суспільстві люди не збирали собі любо ягоди, ловили рибку і розмножалися. В такому суспільстві панувало РАБСТВО. Сильніші (фізично) просто хапали двоногих і заставляли працювати на себе. Хто не працював - били (вбивали).Коли суспільство цивілізувалося, сильні проголосили себе вищою владою і стали заганяти в рабство ВСІХ оточуючих. Згадайте фараонів, царів, і так далі…Важко уявити, аби людина древніх часів могла подорожувати??? Такого чоловіка швидко б схопили десь і перетворили на раба. Про жінку навіть мови бути не може: така б не пішла б далі від першого сусіднього поселення.