

Це треки сонця над містом, які зняті в стилі соларографії...



«Пінхол фотографія – це ти став перед ратушею, відкрив дірочку камери, почекав 5 хвилин, закрив дірочку і пішов додому. Далі ти використовуєш хімію, аби отримати негатив, – пояснює автор фотографій Сергій Міщенко. – А соларографія – це встановив камеру, відкрив дірочку і пішов, забув… на рік. Тут негатив отримуєш без застосування хімії: відкрив банку і дістав готове зображення. Але через тривалий період – тиждень, місяць чи рік! При чому на чорно-білому фотопапері буде кольорове зображення».