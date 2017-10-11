Українська дівчина Дарія через намову свого польського "приятеля" потрапила в поліцію, де її утримували в поліції майже добу, залякували і двічі змусили роздягтися догола без пред'явлення будь-яких звинувачень.



Поляк звинуватив українку в тому, що вона вкрала його телефон і викликав до неї поліцію.



Після того як представники поліції прибули на місце інциденту, дівчина була доставлена ??в комісаріат, де її протримали майже добу без всяких пояснень.



За словами дівчини, її двічі змусили повністю роздягнутися для обшуку, лякали депортацією, а відпустили тільки на наступний ранок без пред'явлення звинувачень.



У поліції підтвердили затримання українки. Її утримання протягом цілої доби у відділенні і особистий огляд пояснили «поліцейськими процедурами».



«Затримання і його час за законом пояснюється необхідністю проведення дій, пов'язаних з підозрою вчинення злочину, а також забезпеченням затриманій особі іншої національності перекладача, який бере участь в допиті», - сказав представник Нижньосилезькою поліції Павло Петриківський.