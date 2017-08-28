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Камянець-Подільський схоже скучає за турецьким минулим
28.8.2017 Перейти на рубрику фото дня.
 
24 серпня 1672 року турецький султан Магомет IV в'їхав у Кам'янець. Урочиста процесія турків входила через Руські ворота, тоді, як татари - через Польські ворота.

Султан, в зеленому вбранні, їхав верхи в супроводі найближчих осіб та панів. Проїхавши Вірменський і Польський ринки, спрямував коня до мечеті, влаштованій у Кафедральному костьолі. Тут він спішився, і з прапором на якому було написано дату взяття Кам'янця, ввійшов у святиню. У новоствореній мечеті було відправлено п'ятничне богослужіння, і в перший раз в Кам'янці, замість звичайного переклику дзвонів, прозвучав голос муедзина.
 
27-річне панування турків у Кам'янці стало важливою віхою в історії міста. За турків були розібрані всі дерев'яні будівлі, а натомість були споруджені та укріплені фортифікаційні споруди. Турецьке панування змінило не лише зовнішній вигляд міста. Були зруйновані давні середньовічні інститути влади та змінено структуру населення. Змінився навіть традиційний побут кам'янчан. В Кам'янці народжувалось нове життя, будувалися нові будинки і храми, відповідно до вимог та смаків нового часу.
 
В 1699 році  за Карловицькою угодою Поділля з Кам'янцем було повернуто Польщі. Турки з жахом вислухали султанів фірман про здачу міста полякам. Мулли та улеми були дуже розчаровані, оскільки у листі султана було сказано, щоб фортецю і місто негайно здати полякам в цілості. На стороні мулл та улемів стояли турецькі солдати, які також були противниками мирної здачі міста. Коли візир Кохріман наказав вивозити з фортеці гармати - солдати відмовились здійснювати наказ. Тоді паша, усівшись на одну з гармат, закричав: "Вивозьте мене, якщо не хочете вивозити гармати".
 
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