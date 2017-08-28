В 1699 році за Карловицькою угодою Поділля з Кам'янцем було повернуто Польщі. Турки з жахом вислухали султанів фірман про здачу міста полякам. Мулли та улеми були дуже розчаровані, оскільки у листі султана було сказано, щоб фортецю і місто негайно здати полякам в цілості. На стороні мулл та улемів стояли турецькі солдати, які також були противниками мирної здачі міста. Коли візир Кохріман наказав вивозити з фортеці гармати - солдати відмовились здійснювати наказ. Тоді паша, усівшись на одну з гармат, закричав: "Вивозьте мене, якщо не хочете вивозити гармати".

