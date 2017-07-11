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Тільки в Яремче можна побачити "світло в кінці тунелю"
11.7.2017 Перейти на рубрику фото дня.
 
 

В Івано-Франківську в рамках українсько-американського освітнього проекту відкрили Першу Мнемонічну Школу.

В Мнемонічній Школі за допомогою системи КАТРЕНІВ ви зможете розмовляти англійською мовою, або будь-якою іноземною мовою вже після 2-го !!! заняття. Для цього існують спеціальні учбові матеріали, які допоможуть вам швидко освоювати лексику і одразу говорити іноземною мовою.

ПЕРША МНЕМОНІЧНА ШКОЛА в ГАЛИЧИНІ: 

навчання для всіх вікових категорій: діти, підлітки, дорослі, пенсіонери

 098-220-79-48 & 050-373-02-36

stanislau-if@ukr.net

Тільки у нас ви вивчаєте 1000 найвживаніших слів за 10 днів НАЗАВЖДИ, а не до наступного заняття

Тільки у нас  ви вивчаєте всі граматичні формули та вже на 2-гому уроці  розмовляєте іноземною мовою, а не виконуєте граматичні вправи в зошиті

Тільки у нас  ви навчаєтеся ІНДИВІДУАЛЬНО з викладачем МНЕМОНІЧНОЇ ШКОЛИ, а не в групі учнів різної підготовки та здібностей на курсах

Тільки у нас  ви платите  за навчання (за півтора години уроку) вчителю, а не власникам курсів, посередникам, кампаніям.

Тільки у нас  ви вчитеся у зручний для вас час (зранку, по обіді, у ввечері) будь-якого дня на тижні, а не тоді коли збирається група.

Тільки  у нас  ви не купуєте книжок, дисків, а отримуєте всі учбові матеріали для навчання БЕЗКОШТОВНО і отримуєте СЕРТИФІКАТ міжнародного зразка про закінчення курсу

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В Івано-Франківську відкрили першу Мнемонічну Школу, в якій розмовляють англійською мовою вже після... другого уроку
Тільки в Яремче можна побачити "світло в кінці тунелю"
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