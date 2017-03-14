ПЕРША МНЕМОНІЧНА ШКОЛА в ГАЛИЧИНІ:
098-220-79-48 & 050-373-02-36
stanislau-if@ukr.net
ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ
Чому саме мнемонічний метод ?
Мнемонічний метод дає можливість запам'ятовувати на ЗАВЖДИ (а не до наступного заняття) 50 слів за урок. Крім того, вивчені слова одразу включаємо в розмовну практику і починаємо говорити вже на 2-му уроці.
Звичайні курси навчають академічним методом, який розрахований на 5 років навчання в університеті, перевагу надають граматичним вправам для складання письмових тестів, слова вивчаються побічно, в пасивну пам'ять.
Скільки осіб у навчальній групі?
Мнемонічна школа практикує навчання один на один з викладачем. Хоча може бути й маленька група (2-3 особи), якщо родина чи друзі, які хочуть вчитися разом. Така практика дозволяє учням краще переймати навики від учителя.
Чи можна вивчати англійську мову з програм, яких багато в інтернеті та ютюбі?
Можна, але так само як вчитися плавати чи їхати за кермом. Ви можете переглядати день і ніч навчальні програми, але навряд чи ви попливете. Так само і з мовою. Безпосередній контакт з вчителем надає те, що ніколи не візьмете з програми, яка публікується для тисяч глядачів чи слухачів. Крім того, тільки вчитель зможе індивідуально підправити ті помилки, які притаманні вам особисто. Адже кожна людина має свої власні труднощі у вивченні мов.