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Ivano-Frankivsk - the best place to love and be loved
14.3.2017 Перейти на рубрику фото дня.
 

ПЕРША МНЕМОНІЧНА ШКОЛА в ГАЛИЧИНІ: 


 098-220-79-48 & 050-373-02-36

stanislau-if@ukr.net


ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Чому саме мнемонічний метод ?

Мнемонічний метод дає можливість запам'ятовувати на ЗАВЖДИ (а не до наступного заняття)  50 слів за урок. Крім того, вивчені слова одразу включаємо в розмовну практику і починаємо говорити вже на 2-му уроці.

Звичайні курси навчають академічним методом, який розрахований на 5 років навчання в університеті, перевагу надають граматичним вправам для складання письмових тестів, слова вивчаються побічно, в пасивну пам'ять.

Скільки осіб у навчальній групі?

Мнемонічна школа практикує навчання один на один з викладачем. Хоча може бути й маленька група (2-3 особи), якщо родина чи друзі, які хочуть вчитися разом. Така практика дозволяє учням краще переймати навики від учителя.

Чи можна вивчати англійську мову з програм, яких багато в інтернеті та ютюбі?

Можна, але так само як вчитися плавати чи їхати за кермом. Ви можете переглядати день і ніч навчальні програми, але навряд чи ви попливете. Так само і з мовою. Безпосередній контакт з вчителем надає те, що ніколи не візьмете з програми, яка публікується для тисяч глядачів чи слухачів. Крім того, тільки вчитель зможе індивідуально підправити  ті помилки, які притаманні вам особисто. Адже кожна людина має свої власні труднощі у вивченні мов.
МНЕМОНІЧНА ШКОЛА, це не чергові курси типу бурси радянського зразка

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчаєте 1000 найвживаніших слів за 10 днів НАЗАВЖДИ, а не до наступного заняття

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчаєте всі граматичні формули та ВЖЕ РОЗМОВЛЯЄТЕ іноземною мовою, а не виконуєте граматичні вправи в зошиті

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви працюєте ІНДИВІДУАЛЬНО з викладачем МНЕМОНІЧНОЇ ШКОЛИ, а не в групі бурсаків на курсах

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви платите за навчання вчителю, а не власнику курсів, рекламним компаніям, посередникам

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчите одну мову і захоче вчити ЩЕ ОДНУ - бо це ЛЕГКО і ПРОСТО !!!

А тепер ще кілька ПЕРЕВАГ Мнемонічної Школи

РІВЕНЬ знань: немає значення, від 0 і аж до університетського курсу, оскільки у більшості тільки вибіркові або поверхневі знання. 

ДНІ навчання: ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ  

ЧАС: зручний для вас час (зранку, по обіді, у ввечері)

МІСЦЕ: обладнаний тренінговий центр в самому центрі Івано-Франківська на вулиці Січових Стрільців

ВАРТІСТЬ: 80 грн за 1 заняття, що складається з двох академічних уроків - півтора години.

ДОДАТКОВО і БЕЗКОШТОВНОСПЕЦІАЛЬНІ учбові матеріали для навчання + СЕРТИФІКАТ про закінчення курсу

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