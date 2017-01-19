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ВЧІТЬ ІНОЗЕМНУ МОВУ Й ГАЙДА ЗА КОРДОН !

ПЕРША МНЕМОНІЧНА ШКОЛА в ГАЛИЧИНІ:

098-220-79-48 & 050-373-02-36 stanislau-if@ukr.net



ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ



Чому саме мнемонічний метод ?



Мнемонічний метод дає можливість запам'ятовувати на ЗАВЖДИ (а не до наступного заняття) 50 слів за урок. Крім того, вивчені слова одразу включаємо в розмовну практику і починаємо говорити вже на 2-му уроці.



Звичайні курси навчають академічним методом, який розрахований на 5 років навчання в університеті, перевагу надають граматичним вправам для складання письмових тестів, слова вивчаються побічно, в пасивну пам'ять.



Скільки осіб у навчальній групі?



Мнемонічна школа практикує навчання один на один з викладачем. Хоча може бути й маленька група (2-3 особи), якщо родина чи друзі, які хочуть вчитися разом. Така практика дозволяє учням краще переймати навики від учителя.



Чи можна вивчати німецьку мову з програм, яких багато в інтернеті та ютюбі?



Можна, але так само як вчитися плавати чи їхати за кермом. Ви можете переглядати день і ніч навчальні програми, але навряд чи ви попливете. Так само і з мовою. Безпосередній контакт з вчителем надає те, що ніколи не візьмете з програми, яка публікується для тисяч глядачів чи слухачів. Крім того, тільки вчитель зможе індивідуально підправити ті помилки, які притаманні вам особисто. Адже кожна людина має свої власні труднощі у вивченні мов.



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА , це не чергові курси типу бурси радянського зразка



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчаєте 1000 найвживаніших слів за 10 днів НАЗАВЖДИ , а не до наступного заняття



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчаєте всі граматичні формули та ВЖЕ РОЗМОВЛЯЄТЕ іноземною мовою, а не виконуєте граматичні вправи в зошиті



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви працюєте ІНДИВІДУАЛЬНО з викладачем МНЕМОНІЧНОЇ ШКОЛИ, а не в групі бурсаків на курсах



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви платите за навчання вчителю , а не власнику курсів, рекламним компаніям, посередникам



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчите одну мову і захоче вчити ЩЕ ОДНУ - бо це ЛЕГКО і ПРОСТО !!!



А тепер ще кілька ПЕРЕВАГ Мнемонічної Школи



РІВЕНЬ знань: немає значення, від 0 і аж до університетського курсу, оскільки у більшості тільки вибіркові або поверхневі знання.



ДНІ навчання: ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ



ЧАС: зручний для вас час (зранку, по обіді, у ввечері)



МІСЦЕ: обладнаний тренінговий центр в самому центрі Івано-Франківська на вулиці Січових Стрільців



ВАРТІСТЬ: 80 грн за 1 заняття, що складається з двох академічних уроків - півтора години.



ДОДАТКОВО і БЕЗКОШТОВНО : СПЕЦІАЛЬНІ учбові матеріали для навчання + СЕРТИФІКАТ про закінчення курсу ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІМнемонічний метод дає можливість запам'ятовувати на ЗАВЖДИ (а не до наступного заняття) 50 слів за урок. Крім того, вивчені слова одразу включаємо в розмовну практику і починаємо говорити вже на 2-му уроці.Звичайні курси навчають академічним методом, який розрахований на 5 років навчання в університеті, перевагу надають граматичним вправам для складання письмових тестів, слова вивчаються побічно, в пасивну пам'ять.Мнемонічна школа практикує навчання один на один з викладачем. Хоча може бути й маленька група (2-3 особи), якщо родина чи друзі, які хочуть вчитися разом. Така практика дозволяє учням краще переймати навики від учителя.Можна, але так само як вчитися плавати чи їхати за кермом. Ви можете переглядати день і ніч навчальні програми, але навряд чи ви попливете. Так само і з мовою. Безпосередній контакт з вчителем надає те, що ніколи не візьмете з програми, яка публікується для тисяч глядачів чи слухачів. Крім того, тільки вчитель зможе індивідуально підправити ті помилки, які притаманні вам особисто. Адже кожна людина має свої власні труднощі у вивченні мов. ПЕРША МНЕМОНІЧНА ШКОЛА в ГАЛИЧИНІ:

098-220-79-48 & 050-373-02-36 stanislau-if@ukr.net



ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ



- А в чому ж секрет?



Запишіться на навчання до МНЕМОНІЧНОЇ ШКОЛИ і дізнаєтеся. Ви ж напевне здогадуєтеся, що справжні поліглоти явно не у вітчизняних школах досконало вивчають іноземні мови. При чому не тільки такі "дитячі" мови як от англійська чи італійська, але навіть турецьку, арабську...



- Як таке може, щоб за 10 днів вивчити іноземну мову, коли у школі 10 років учать і нічого не знають, навіть в університетах, а ви навчите за такий короткий час?



В школі та вузі вчать іноземну мову на виконання тої чи іншої державної програми для здачі державних екзаменів, заліків чи тестів. Школа не ставить завдання навчити вас говорити англійською мовою чи будь-якою іншою іноземною мовою - інакше ви б навчилися говорити іноземною мовою після закінчення школи, так само як ви навчилися писати, читати та рахувати.



Як правило під шкільного курсу з англійської мови дітей учать вимову Шекспіра, граматику Англії 19 сторіччя, а ще успішно вивчають назви кольорів, тварин і навіть кісток динозаврів (!!!) англійською мовою, які мало хто знає навіть по-українськи.



Відтак учень знає з англійської одне слово APPLE, але думає що це телефон і фразу "НІХТ ФЕРШТЕЙН", що з німецької означає - "не розумію".





- Чи можна після вашого курсу здавати тести ЗНО з англійської мови?



Даний курс не готує до тестів ЗНО, до екзаменів чи іспитів. Курс навчать Вас говорити, читати і писати по-англійськи. Хоча ми можемо запропонувати Вам додатково репетиторство з підготовки до тестів, однак відразу зауважимо, що навіть після успішної здачі тестів ви не будете говорити англійською мовою - ви отримаєте просто хороші "бали" на тестуванні. І все.





- Як часто треба займатися у школі - кожен день ? Чи можна брати уроки один раз в тиждень?



- Відвідувати курс 6 днів на тиждень немає потреби, але МОЖНА, коли треба терміново їхати за кордон. Можна вчитися через день, через два або через три дні.



Найкраще, для тих хто має час, вчитися ДВІЧІ на ТИЖДЕНЬ.





- Я вже закінчував різні курси, і потім все забував через два-три місяці. У Вас є продовження курсів, вищі рівні, ще вищі і так далі ?



Після нашого курсу ви на завжди будете мати у своєму активному мовному запасі 1000 НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ слів та мовних конструкцій для спілкування іноземною мовою. Після навчання за методикою Мнемонічної Школи ви їх НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕТЕ !!! Це майже не можливо, за включенням травми голови чи хвороби головного мозку.



Принагідно зауважимо, що 1000 слів вистачає людині для того, щоб вільно спілкуватися, писати та читати іноземною мовою БЕЗ СЛОВНИКА.



Якщо ви захочете дивитися фільми та телевізійні передачі іноземною мовою, ви зможете пройти у нас додатково спеціальний курс з цією метою і розширити свій запас слів до 2 500.



Якщо ви захочете викладати у школі чи вузі на іноземній мові, вам треба вивчити і мати в активному запасі 5 000 слів. Для цього наш курс передбачає додаткові інтерактивні навчання, учасниками яких часто стають викладачі вищих навчальних закладів, що викладають іноземним студентам.





- Якщо я вже вивчав у школі англійську мову - то може мені треба менше уроків ?



Не має значення ваш рівень шкільних знань англійської чи будь-якої іншої мови. Все, чого ви навчилися в школі чи у вузі, й вам згодиться для даного курсу - це тільки знання ЛАТИНСЬКИХ ЛІТЕР (A B C D і так далі). І все. Мнемонічна Школи - це щось зовсім інше ніж ви коли-небудь стрічали.



Тому ви можете сміливо починати вчитися з повного нуля. Якщо у вас і є певні знання - то це як правило вибіркові знання, в чому ви легко переконаєтеся, відвідавши нашу школу. Якщо ви у школі вивчали німецьку чи французьку мову, а зараз ви хочете вивчати англійську - ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ !!!





- Чи можуть вчитися діти на вашому курсі ?



- Діти можуть вчитися у спеціальних групах для дітей. Концепція Мнемонічної Школи вимагає від дорослих певних здібностей та індивідуальної самодисципліни. Дітям потрібна спеціальна програма. Зауважимо, що заняття дітей з іноземної мови у звичайній школі - даремна трата часу.



Крім того, у школі зазвичай відсутня головний критерій успіху у вивченні іноземної мови - мотивування учнів. Щоб це зрозуміти, пропонуємо Вам спершу самим навчитися іноземної мови на нашому курсі, а потім ви зможете МОТИВУВАТИ ваших дітей вчитися. Даремно вимагати у дитини те, чого ви самі не вмієте і не можете вивчити.



Зауважимо, що дітям наші методики дається навіть легше й веселіше, проте для навчання дітей треба затратити більше часу та уваги.





- Чи можна приводити з собою дітей дошкільного віку у вашу школу ?



Тренінговий зал має обладнаний ігровий куточок для дітей дошкільного віку. Якщо ваша дитина вміє терпеливо САМОСТІЙНО гратися та при цьому не буде відволікати Вас від навчання - можна брати з собою дітей.





- Чи треба платити всі гроші наперед за весь курс ?



Ні, не обов'язково. Можна платити ОКРЕМО ЗА КОЖНЕ ЗАНЯТТЯ. Це також перевага наших курсів, оскількі всі інші курси вимагають одразу ваші гроші наперед. Нам не потрібна така схема, оскільки у нас не було ще випадку, щоб хтось покинув курси, хіба тільки припинив навчання через хворобу але відрядження.



Але й це навіть не перешкода, оскільки ТІЛЬКИ НАШІ МЕТОДИ дають можливість вчитися у ліжку, чи навіть у дорозі. Тому нам не потрібно ЗАСТАВИ від учнів – ми і так знаємо: хто прийшов на перше заняття - гарантовано прийде й на друге, третє й так далі. Тільки нагла смерть може відлучити учня від навчання у Мнемонічній Школі.





- А якщо мені мови зовсім не даються - це не моє - то що тоді ???



Це твердження хибне. Це стереотип, який вам нав'язали у школі чи вузі, причому навмисно, щоб виправдати своє невміння навчати. Якщо ви не глухо-німий і проживаєте в місті Івано-Франківську - то ви вже вивчили як мінімум дві мови: Українську і Російську.



Єдина перешкода для вашого навчання на нашому курсі - це ваша ЛІНЬ !!!



А проблема тільки в одному – ви не знаєте технік та методик вивчення іноземної мови. Якщо вас не навчили плавати (не показали вам техніки дихання та рівноваги на воді) – то ви потонете. Так само й з вивченням іноземної мови: ви ніколи не говоритимете і не розумітимете іноземну мову, якщо не освоїте спеціальні техніки, які даються у нас на курсі.





- Якщо я відвідаю тільки три ваші заняття і вивчу вашу методику - то мені вже не треба буде більше платити вам гроші - я сам зможу далі вчитися. Яка вам тоді користь ?



Наша місія навчити вас іноземної мови. На жаль, ані за два, ані за три заняття ви не зможете цього зробити - вам доведеться пройти весь курс.



Очевидно, що ми розраховуємо, що будуть такі люди як ви і захочуть перервати курс, тому ми організували його таким цікавим чином, що ви не захочете його покидати до останнього заняття. Окремі учасники нашої Школи настільки подружилися та звикли, що навіть створили свій клуб.



- Чи ви продаєте матеріали для навчання ?



На відміну від інших курсів ми не пропонуємо вам купити у нас підручник, чи диск. Спеціальні учбові матеріали надаються кожного уроку.





- Чому всі курси - дорогі, часом по 1500 грн і більше, а ще книжки, DVD, а у вас так дешево ?



Ми не працюємо на власників, посередників чи рекламістів, які продають курси. Але якщо ви хочете заплатити більше - приведіть своїх друзів, родичів: вам буде цікавіше, а їм приємно. Заплатіть за них ! Зробіть їм подарунок !



Ви також можете допомогти в навчанні на нашому курсі напів-сиротам, інвалідам. Заплатіть за них !





- Все це читаю - звучить фантастично ! не можу навіть повірити, що це реально ...



Не треба вірити. Треба прийти та переконатися. Особливо, якщо ви живете або працюєте в Івано-Франківську. До нас приїжджають люди з сусідніх областей, зі Львова, з Тернопіля, з Чернівців, у нас вчаться по скайпу з Лондона та Нью-Йорка наші заробітчани.



Для них володіння іноземною мовою стало реальністю навіть не зважаючи на відстань. Що заважає вам прийти, заплатити за один урок і ОДРАЗУ ПЕРЕКОНАТИСЯ В ЕФЕКТИВНОСТІ !!!



ПЕРША МНЕМОНІЧНА ШКОЛА в ГАЛИЧИНІ:

098-220-79-48 & 050-373-02-36 ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІЗапишіться на навчання до МНЕМОНІЧНОЇ ШКОЛИ і дізнаєтеся. Ви ж напевне здогадуєтеся, що справжні поліглоти явно не у вітчизняних школах досконало вивчають іноземні мови. При чому не тільки такі "дитячі" мови як от англійська чи італійська, але навіть турецьку, арабську...В школі та вузі вчать іноземну мову на виконання тої чи іншої державної програми для здачі державних екзаменів, заліків чи тестів. Школа не ставить завдання навчити вас говорити англійською мовою чи будь-якою іншою іноземною мовою - інакше ви б навчилися говорити іноземною мовою після закінчення школи, так само як ви навчилися писати, читати та рахувати.Як правило під шкільного курсу з англійської мови дітей учать вимову Шекспіра, граматику Англії 19 сторіччя, а ще успішно вивчають назви кольорів, тварин і навіть кісток динозаврів (!!!) англійською мовою, які мало хто знає навіть по-українськи.Відтак учень знає з англійської одне слово APPLE, але думає що це телефон і фразу "НІХТ ФЕРШТЕЙН", що з німецької означає - "не розумію".Даний курс не готує до тестів ЗНО, до екзаменів чи іспитів. Курс навчать Вас говорити, читати і писати по-англійськи. Хоча ми можемо запропонувати Вам додатково репетиторство з підготовки до тестів, однак відразу зауважимо, що навіть після успішної здачі тестів ви не будете говорити англійською мовою - ви отримаєте просто хороші "бали" на тестуванні. І все.- Відвідувати курс 6 днів на тиждень немає потреби, але МОЖНА, коли треба терміново їхати за кордон. Можна вчитися через день, через два або через три дні.Найкраще, для тих хто має час, вчитися ДВІЧІ на ТИЖДЕНЬ.Після нашого курсу ви на завжди будете мати у своєму активному мовному запасі 1000 НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ слів та мовних конструкцій для спілкування іноземною мовою. Після навчання за методикою Мнемонічної Школи ви їх НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕТЕ !!! Це майже не можливо, за включенням травми голови чи хвороби головного мозку.Принагідно зауважимо, що 1000 слів вистачає людині для того, щоб вільно спілкуватися, писати та читати іноземною мовою БЕЗ СЛОВНИКА.Якщо ви захочете дивитися фільми та телевізійні передачі іноземною мовою, ви зможете пройти у нас додатково спеціальний курс з цією метою і розширити свій запас слів до 2 500.Якщо ви захочете викладати у школі чи вузі на іноземній мові, вам треба вивчити і мати в активному запасі 5 000 слів. Для цього наш курс передбачає додаткові інтерактивні навчання, учасниками яких часто стають викладачі вищих навчальних закладів, що викладають іноземним студентам.Не має значення ваш рівень шкільних знань англійської чи будь-якої іншої мови. Все, чого ви навчилися в школі чи у вузі, й вам згодиться для даного курсу - це тільки знання ЛАТИНСЬКИХ ЛІТЕР (A B C D і так далі). І все. Мнемонічна Школи - це щось зовсім інше ніж ви коли-небудь стрічали.Тому ви можете сміливо починати вчитися з повного нуля. Якщо у вас і є певні знання - то це як правило вибіркові знання, в чому ви легко переконаєтеся, відвідавши нашу школу. Якщо ви у школі вивчали німецьку чи французьку мову, а зараз ви хочете вивчати англійську - ЖОДНИХ ПРОБЛЕМ !!!- Діти можуть вчитися у спеціальних групах для дітей. Концепція Мнемонічної Школи вимагає від дорослих певних здібностей та індивідуальної самодисципліни. Дітям потрібна спеціальна програма. Зауважимо, що заняття дітей з іноземної мови у звичайній школі - даремна трата часу.Крім того, у школі зазвичай відсутня головний критерій успіху у вивченні іноземної мови - мотивування учнів. Щоб це зрозуміти, пропонуємо Вам спершу самим навчитися іноземної мови на нашому курсі, а потім ви зможете МОТИВУВАТИ ваших дітей вчитися. Даремно вимагати у дитини те, чого ви самі не вмієте і не можете вивчити.Зауважимо, що дітям наші методики дається навіть легше й веселіше, проте для навчання дітей треба затратити більше часу та уваги.Тренінговий зал має обладнаний ігровий куточок для дітей дошкільного віку. Якщо ваша дитина вміє терпеливо САМОСТІЙНО гратися та при цьому не буде відволікати Вас від навчання - можна брати з собою дітей.Ні, не обов'язково. Можна платити ОКРЕМО ЗА КОЖНЕ ЗАНЯТТЯ. Це також перевага наших курсів, оскількі всі інші курси вимагають одразу ваші гроші наперед. Нам не потрібна така схема, оскільки у нас не було ще випадку, щоб хтось покинув курси, хіба тільки припинив навчання через хворобу але відрядження.Але й це навіть не перешкода, оскільки ТІЛЬКИ НАШІ МЕТОДИ дають можливість вчитися у ліжку, чи навіть у дорозі. Тому нам не потрібно ЗАСТАВИ від учнів – ми і так знаємо: хто прийшов на перше заняття - гарантовано прийде й на друге, третє й так далі. Тільки нагла смерть може відлучити учня від навчання у Мнемонічній Школі.Це твердження хибне. Це стереотип, який вам нав'язали у школі чи вузі, причому навмисно, щоб виправдати своє невміння навчати. Якщо ви не глухо-німий і проживаєте в місті Івано-Франківську - то ви вже вивчили як мінімум дві мови: Українську і Російську.Єдина перешкода для вашого навчання на нашому курсі - це ваша ЛІНЬ !!!А проблема тільки в одному – ви не знаєте технік та методик вивчення іноземної мови. Якщо вас не навчили плавати (не показали вам техніки дихання та рівноваги на воді) – то ви потонете. Так само й з вивченням іноземної мови: ви ніколи не говоритимете і не розумітимете іноземну мову, якщо не освоїте спеціальні техніки, які даються у нас на курсі.Наша місія навчити вас іноземної мови. На жаль, ані за два, ані за три заняття ви не зможете цього зробити - вам доведеться пройти весь курс.Очевидно, що ми розраховуємо, що будуть такі люди як ви і захочуть перервати курс, тому ми організували його таким цікавим чином, що ви не захочете його покидати до останнього заняття. Окремі учасники нашої Школи настільки подружилися та звикли, що навіть створили свій клуб.На відміну від інших курсів ми не пропонуємо вам купити у нас підручник, чи диск. Спеціальні учбові матеріали надаються кожного уроку.Ми не працюємо на власників, посередників чи рекламістів, які продають курси. Але якщо ви хочете заплатити більше - приведіть своїх друзів, родичів: вам буде цікавіше, а їм приємно. Заплатіть за них ! Зробіть їм подарунок !Ви також можете допомогти в навчанні на нашому курсі напів-сиротам, інвалідам. Заплатіть за них !Не треба вірити. Треба прийти та переконатися. Особливо, якщо ви живете або працюєте в Івано-Франківську. До нас приїжджають люди з сусідніх областей, зі Львова, з Тернопіля, з Чернівців, у нас вчаться по скайпу з Лондона та Нью-Йорка наші заробітчани.Для них володіння іноземною мовою стало реальністю навіть не зважаючи на відстань. Що заважає вам прийти, заплатити за один урок і ОДРАЗУ ПЕРЕКОНАТИСЯ В ЕФЕКТИВНОСТІ !!!

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