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29.12.2016 Перейти на рубрику фото дня.
 
1. Безвізу не буде.
2. Відношення до українців у еуропейців вкрай негативне.
3. Всьо....

не будь жебраком

ВИВЧИ ІНОЗЕМНУ МОВУ і РОЗЧИНИСЬ

серед народів багатих

ПЕРША МНЕМОНІЧНА ШКОЛА в ГАЛИЧИНІ: 


іноземну мову можна вивчити навіть за 10 днів !!! 


 098-220-79-48 & 050-373-02-36


АНГЛІЙСЬКА за 10 днів


НІМЕЦЬКА без проблем


ТУРЕЦЬКА тільки у нас

 

ПОЛЬСЬКА без акценту


АРАБСЬКА - читаємо за 30 хв


ІСПАНСЬКА, ІТАЛІЙСЬКА за 10 днів



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА, це не чергові курси типу бурси радянського зразка

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчаєте 1000 найвживаніших слів за 10 днів НАЗАВЖДИ, а не до наступного заняття

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчаєте всі граматичні формули та ВЖЕ РОЗМОВЛЯЄТЕ іноземною мовою, а не виконуєте граматичні вправи в зошиті

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви працюєте ІНДИВІДУАЛЬНО з викладачем МНЕМОНІЧНОЇ ШКОЛИ, а не в групі бурсаків на курсах

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви платите за навчання вчителю, а не власнику курсів, рекламним компаніям, посередникам

МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчите одну мову і захоче вчити ЩЕ ОДНУ - бо це ЛЕГКО і ПРОСТО !!!

А тепер ще кілька ПЕРЕВАГ Мнемонічної Школи

РІВЕНЬ знань: немає значення, від 0 і аж до університетського курсу, оскільки у більшості тільки вибіркові або поверхневі знання. 

ДНІ навчання: ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ  

ЧАС: зручний для вас час (зранку, по обіді, у ввечері)

МІСЦЕ: обладнаний тренінговий центр в самому центрі Івано-Франківська на вулиці Січових Стрільців

ВАРТІСТЬ: 80 грн за 1 заняття, що складається з двох академічних уроків - півтора години.

ДОДАТКОВО і БЕЗКОШТОВНОСПЕЦІАЛЬНІ учбові матеріали для навчання + СЕРТИФІКАТ про закінчення курсу

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