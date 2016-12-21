Прізвище новоспеченого Героя України Mert Altintas по турецьки означає "Золотий Камінь".... не виключено, що Парубій нагородить його посмертно Золотим Хрестом, а Приватбанк виплатить нарешті 10 000 долярів за першого вбитого москаля







ПЕРША МНЕМОНІЧНА ШКОЛА в ГАЛИЧИНІ:

іноземну мову можна вивчити навіть за 10 днів !!!

098-220-79-48 & 050-373-02-36

АНГЛІЙСЬКА за 10 днів

НІМЕЦЬКА без проблем

ТУРЕЦЬКА тільки у нас ПОЛЬСЬКА без акценту

АРАБСЬКА - читаємо за 30 хв

ІСПАНСЬКА, ІТАЛІЙСЬКА за 10 днів



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА, це не чергові курси типу бурси радянського зразка



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчаєте 1000 найвживаніших слів за 10 днів НАЗАВЖДИ, а не до наступного заняття



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчаєте всі граматичні формули та ВЖЕ РОЗМОВЛЯЄТЕ іноземною мовою, а не виконуєте граматичні вправи в зошиті



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви працюєте ІНДИВІДУАЛЬНО з викладачем МНЕМОНІЧНОЇ ШКОЛИ, а не в групі бурсаків на курсах



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви платите за навчання вчителю, а не власнику курсів, рекламним компаніям, посередникам



МНЕМОНІЧНА ШКОЛА - це коли ви вивчите одну мову і захоче вчити ЩЕ ОДНУ - бо це ЛЕГКО і ПРОСТО !!!



А тепер ще кілька ПЕРЕВАГ Мнемонічної Школи



РІВЕНЬ знань: немає значення, від 0 і аж до університетського курсу, оскільки у більшості тільки вибіркові або поверхневі знання.



ДНІ навчання: ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ



ЧАС: зручний для вас час (зранку, по обіді, у ввечері)



МІСЦЕ: обладнаний тренінговий центр в самому центрі Івано-Франківська на вулиці Січових Стрільців



ВАРТІСТЬ: 80 грн за 1 заняття, що складається з двох академічних уроків - півтора години.



ДОДАТКОВО і БЕЗКОШТОВНО: СПЕЦІАЛЬНІ учбові матеріали для навчання + СЕРТИФІКАТ про закінчення курсу