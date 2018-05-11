Пластическим хирургам и косметологам придется менять профиль деятельности, так как достаточно каждый день радовать мужчину оральными ласками — и проблем как не бывало. Видимость скул и овал лица зависят от строения черепа, а оно, как можно догадаться, очень даже меняется в процессе минета.



А знаете, что может подчеркнуть скулы — это общее уменьшение жировой прослойки лица. Если заниматься оральным сексом или просто сосать член в течении 40 минут в день, каждый день, это способствует работе мишц лица и сжиганию жировой прослойки.

