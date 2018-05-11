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Роскошные скулы бывают только от минета
11.5.2018 Рубрика ФОТОРЕПОРТАЖ
Роскошные скулы бывают только от минета
Давно доказано, что хороший секс крайне благоприятно действует на наш организм: это и общий тонус за счет приятных и легких нагрузок, и хороший гормональный коктейль, который вырабатывается в процессе.

Во время полового акта в организме выделяется гормон эндорфин, отвечающий за хорошее настроение, а также естественные аналоги морфина, обладающие болеутоляющим действием.

В крови людей, регулярно занимающихся сексом, больше антител, предохраняющих нас от простуды и инфекций. Возрастающий при сексе уровень гормона окситоцина имеет сильный успокаивающий эффект и является естественным снотворным.
Роскошные скулы бывают только от минета
Пластическим хирургам и косметологам придется менять профиль деятельности, так как достаточно каждый день радовать мужчину оральными ласками — и проблем как не бывало. Видимость скул и овал лица зависят от строения черепа, а оно, как можно догадаться, очень даже меняется в процессе минета.

А знаете, что может подчеркнуть скулы — это общее уменьшение жировой прослойки лица. Если заниматься оральным сексом или просто сосать член в течении 40 минут в день, каждый день, это способствует работе мишц лица и сжиганию жировой прослойки.
Роскошные скулы бывают только от минета
 
Роскошные скулы бывают только от минета
 

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