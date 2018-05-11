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Давно доказано, что хороший секс крайне благоприятно действует на наш организм: это и общий тонус за счет приятных и легких нагрузок, и хороший гормональный коктейль, который вырабатывается в процессе.
Во время полового акта в организме выделяется гормон эндорфин, отвечающий за хорошее настроение, а также естественные аналоги морфина, обладающие болеутоляющим действием.
В крови людей, регулярно занимающихся сексом, больше антител, предохраняющих нас от простуды и инфекций. Возрастающий при сексе уровень гормона окситоцина имеет сильный успокаивающий эффект и является естественным снотворным.
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Пластическим хирургам и косметологам придется менять профиль деятельности, так как достаточно каждый день радовать мужчину оральными ласками — и проблем как не бывало. Видимость скул и овал лица зависят от строения черепа, а оно, как можно догадаться, очень даже меняется в процессе минета.
А знаете, что может подчеркнуть скулы — это общее уменьшение жировой прослойки лица. Если заниматься оральным сексом или просто сосать член в течении 40 минут в день, каждый день, это способствует работе мишц лица и сжиганию жировой прослойки.
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