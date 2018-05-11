Дані за
Aнонси
Фото новини
Третій сектор
Авторські роботи
Статті (ТОП 10)
Земля наша куля, але не така як нас учать
Як студенти допомагали св. Миколаю ?
Відкриття року - хор благодійного християнського фонду "Солідарність"
Сонце зупинялося вже не раз
Біблія навчає про 4-ри краї Землі
Першу адвентську свічку запалили в Івано-Франківську
Стовпи Землі
Дістати зірку з неба - не така вже й проблема
Небо голубе тому, що над нами... вода
Небесна твердь
Як Місяць управляє менструацією жінок
Коран стверджує, що Земля - плоска
Ви не знайдете кольорову фотографію місяця
Англійська мова
10 причин чому нам брешуть про кулясту форму Землі

Статті

Секс — прекрасний косметичний засіб
11.5.2018 Рубрика СОЦІУМ
Секс — прекрасний косметичний засіб
 
Секс приємний для жінки. Але крім задоволення регулярні заняття любов'ю можуть бути і корисним для здоров'я. Якщо ви займаєтеся сексом не рідше двох-трьох разів на тиждень, то у вас є шанс стати красунею навіть без застосування косметики.
Вчені встановили, що секс уповільнює процеси старіння, а це значить, що ваша шкіра буде довше виглядати молодо - її не покриють зморшки. Причому, цей ефект триває навіть після того, як секс припинився.

Секс корисний для шкіри. Вона довше залишається молодою і пружною у тих дам, які не відмовляють собі в бурхливих ласках. Це пов'язано з тим, що сексуальна активність робить більш інтенсивної циркуляцію крові, а це сприяє тому, що весь жіночий організм отримує більший приплив кисню. Шкіра, збагачена киснем, краще і свіже виглядає і здається молодше.

Крім того, при заняттях сексом виробляється підвищену виробництво колагену. А колаген - це той чарівний елемент, який зволожує шкіру жінки, а також уповільнює процес виникнення пігментних плям, в'ялості і провисання. Замість того, щоб купувати дорогий крем з колагеном, краще займайтеся частіше любов'ю - ефект той же, а задоволення набагато більше, ніж від баночки з косметичним засобом!

Крім цього, інтенсивний секс змушує жінок потіти, а піт природним способом допомагає вивести з організму токсини і шлаки.

Секс, як відомо, особливо регулярний, допомагає виробляти імуноглобуліну, а це є фактором для підвищення імунітету. Наслідок - ви рідше застуджуєтеся і захворієте, а значить, виглядаєте краще.

Якщо ви отримуєте задоволення від занять любов'ю, причому не рідше декількох разів на тиждень, то рівень гормонів у вашому організмі буде таким, що вплине на красу і густоту вашого волосся більше, ніж найдорожчий шампунь.
Секс — прекрасний косметичний засіб
 
Секс — прекрасний косметичний засіб
 

Добавити в обране
Google+

КОМЕНТАРІ
 
     добавити свої коментарі
ім'я:
текст коментаря:
сума: 5+1=

Відгуки мають бути максимально коректними та аргументованими.
 
Ющенко такий тупий, що досі не зміг вивчити англійську мову, хоча жінка його американка
Володіючи англійською, ви зможете з легкістю подолати мовний бар'єр
Найкращий тренажер для пам'яті - вивчення іноземної мови та запам'ятовування слів
Оральный секс помогает убрать щеки
Папа Римський захищаючи педофолів та гомосексуалістів підірвав довіру до католицької церкви
SELECTORNEWS
Погода, Новости, загрузка...
RSS стрічка
rss стрічка новин та статтей
Яндекс.Лєнта Google.Reader
Підписатись на розсилку новин
Острів Галичина в соціальній мережі Facebook Острів Галичина в соціальній мережі Twiter Острів Галичина в live journal
Оральный секс помогает убрать щеки
Новини на TVgid.ua
Загрузка...
Загрузка...
KINOafisha.ua - фільми, кінотеатри
Rambler's Top100
Copyright © 2009-12, “NetLS”
Счетчик тИЦ и PR Яндекс цитирования Український портАл
При повному або частковому використанні матеріалів гіперпосилання на «Острів Галичина» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних та інших відомостей несуть автори матеріалів.
Редакція сайту «Острів Галичина» може не розділяти точку зору авторів статей та відповідальності за зміст матеріалів не несе.