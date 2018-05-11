Секс приємний для жінки.

Але крім задоволення регулярні заняття любов'ю можуть бути і корисним для здоров'я.

Якщо ви займаєтеся сексом не рідше двох-трьох разів на тиждень, то у вас є шанс стати красунею навіть без застосування косметики.



Вчені встановили, що секс уповільнює процеси старіння, а це значить, що ваша шкіра буде довше виглядати молодо - її не покриють зморшки.

Причому, цей ефект триває навіть після того, як секс припинився.





Секс корисний для шкіри.

Вона довше залишається молодою і пружною у тих дам, які не відмовляють собі в бурхливих ласках.

Це пов'язано з тим, що сексуальна активність робить більш інтенсивної циркуляцію крові, а це сприяє тому, що весь жіночий організм отримує більший приплив кисню.

Шкіра, збагачена киснем, краще і свіже виглядає і здається молодше.





Крім того, при заняттях сексом виробляється підвищену виробництво колагену.

А колаген - це той чарівний елемент, який зволожує шкіру жінки, а також уповільнює процес виникнення пігментних плям, в'ялості і провисання.

Замість того, щоб купувати дорогий крем з колагеном, краще займайтеся частіше любов'ю - ефект той же, а задоволення набагато більше, ніж від баночки з косметичним засобом!





Крім цього, інтенсивний секс змушує жінок потіти, а піт природним способом допомагає вивести з організму токсини і шлаки.





Секс, як відомо, особливо регулярний, допомагає виробляти імуноглобуліну, а це є фактором для підвищення імунітету.

Наслідок - ви рідше застуджуєтеся і захворієте, а значить, виглядаєте краще.





Якщо ви отримуєте задоволення від занять любов'ю, причому не рідше декількох разів на тиждень, то рівень гормонів у вашому організмі буде таким, що вплине на красу і густоту вашого волосся більше, ніж найдорожчий шампунь.