Секс - прекрасний болезаспокійливий засіб. Під час оргазму в організмі утворюються сильні знеболюючі гормони ендорфіни, що діють виключно ефективно при головному болі, мігрені, артритах. У жінок заняття сексом сприяють відновленню гормонального балансу, завдяки виробленню жіночого статевого гормону естрогену, здатного пригнічувати болі, пов'язані з передменструальним синдромом. При оргазмі скорочення матки значно зменшує тиск крові в області малого тазу, позбавляючи від почуття болю та тяжкості. Недарма багато монашки страждають хворобливими менструаціями.



Крім того, користь сексу полягає в тому, що регулярне статеве життя активно підвищує в організмі вміст імуноглобуліну А, зміцнює імунну систему, що захищає людину від простудних та інфекційних захворювань. У сексуально активних громадян значно поліпшується якість крові завдяки наявності більшої кількості еритроцитів, ніж у людей при тривалому утриманні. Серце активніше починає качати кров, яка насичується киснем і доставляє його до інших органів. Мозок людини також отримує кисень, при цьому додатковий викид гормонів адреналіну і тестостерону покращують пам'ять, увагу та швидкість реакції, що теж говорить про користь сексу.



Як правило, при тривалому утриманні в організмі людини знижується вироблення інсуліну. У людей, регулярно ведуть статеве життя, під час оргазму тонізується робота залоз внутрішньої секреції, включаючи підшлункову залозу, в результаті чого підвищується вироблення інсуліну, стимулюється вуглеводний обмін. Таким чином, заняття сексом є профілактикою цукрового діабету. Крім того, після статевого акту людина відчуває психологічне задоволення, організм перемикається на хвилю щастя, завдяки викиду в кров природного "гормону радості" антидепресанту окситоцину, тому секс вважається найкращими ліками від стресів і депресії.



Користь сексу виключно важлива для обох представників протилежної статі. Чоловікам секс буквально продовжує життя, тому що чоловічий статевий гормон тестостерон при тривалому утриманні накопичується в організмі, прискорюється білковий обмін, значить, організм починає швидше старіти. Повноцінний статевий акт знижує рівень тестостерону в крові, і шанси чоловіки стати довгожителем значно підвищуються.



У жінок регулярні заняття сексом укріплюють м'язи сечової системи, запобігаючи розвитку циститу. Високий рівень естрогену в крові в результаті активної сексуальної діяльності сприяє розгладженню шкіри, поліпшенню живлення волосся, тим самим омолоджує жінку. Секс чудово допомагає жінці схуднути, підтримати свою фігуру в нормі, стабілізує її емоційний фон, змушуючи відволіктися від гнітючих проблем.



Безумовно, секс - це потужна фізична і психоемоційне навантаження, яка приносить універсальні позитивні результати, тому користь сексу виключно велика. Якщо людина живе різноманітної та повної сексуальним життям, це говорить про його доброму здоров'ї. Заняття сексом підсилюють діяльність усіх систем організму, змушуючи їх спочатку напружуватися, потім розслаблятися, тому не нехтуйте сексуальними стосунками. Будьте здорові!

