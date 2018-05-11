1. Секс — прекрасний косметичний засіб. Наукові тести доводять, що коли жінка займається коханням, виробляється певна кількість гормону естрогену, що робить волосся блискучішим, а шкіру — ніжнішою.

2. Заняття сексом зменшують імовірність шкірних захворювань, запобігають появі сверблячки і пігментних плям. Піт, що при цьому виробляється, очищає пори, і шкіра стає гладенькою.

3. Займаючись любов'ю, спалюється більше калорій, ніж вдалося набрати під час романтичної вечері.

4. Секс — це один з найменш травмонебезпечних видів спорту. При цьому скорочується кожен м'яз тіла.

5. Це чудова терапія від легкої депресії. У кров надходять ендорфіни, забезпечуючи почуття ейфорії, відчувається приплив енергії і життєвих сил!

6. Чим більше будете займатися коханням, тим більше пропозицій з цього приводу будете одержувати. Сексуально активні люди природним шляхом виробляють набагато більшу кількість феромонів. Вони забезпечують особливий аромат, що зводить як чоловіків, так і жінок з розуму від бажання.

7. Секс — найефективніший транквілізатор у світі. Він фактично в десять разів більш діючий, ніж "Валіум".

8. Щоденні поцілунки убережуть від візиту до дантиста. Слина очищає порожнину рота і зменшує рівень кислотності, що призводить до появи карієсу, а також запобігає появі зубного нальоту.

9. Секс, усупереч загальноприйнятій думці, не викликає головні болі, а навпаки, сприяє релаксації! Коли займаєшся коханням, поліпшується кровообіг головного мозку.

10. Якщо досить часто займатися коханням, не буде нежиті. Секс — найнатуральніші ліки від астми та інших захворювань дихальних шляхів.

