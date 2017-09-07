Статті Як Місяць управляє менструацією жінок



Тим часом є чимало ляпів, які руйнують їх теорії відносно Місяця, який начебто управляє мало не всіма процесами на землі, починаючи від приливів та відливів океанів і аж до овуляції та менструації у жінок.



Продовжуємо руйнувати сатанинські міфи і публікуємо чергові ляпи.



Сатаністи, які контролюють всі політичні режими у світі, тримають бидло в стойлі та задурюють його байками про "космос".Тим часом є чимало ляпів, які руйнують їх теорії відносно Місяця, який начебто управляє мало не всіма процесами на землі, починаючи від приливів та відливів океанів і аж до овуляції та менструації у жінок.Продовжуємо руйнувати сатанинські міфи і публікуємо чергові ляпи. Ляп # 5

Невідповідність розмірів Місяця



Багато хто з нас не раз помічав, наскільки Місяць величезний на горизонті, але піднімаючись, чудесним чином зменшується. "Вчені" виправдовуються, що це у нас очі такі косі і нам це тільки здається. Є навіть такі, що пропонують закрити Місяць мушкою рушниці спочатку на горизонті, а потім в апогеї, запевняючи, що співвідношення з мушкою не зміниться. Погодьтеся, грубувата відмазка для архітекторів настільки тонкого механізму.





Невідповідність розмірів МісяцяБагато хто з нас не раз помічав, наскільки Місяць величезний на горизонті, але піднімаючись, чудесним чином зменшується. "Вчені" виправдовуються, що це у нас очі такі косі і нам це тільки здається. Є навіть такі, що пропонують закрити Місяць мушкою рушниці спочатку на горизонті, а потім в апогеї, запевняючи, що співвідношення з мушкою не зміниться. Погодьтеся, грубувата відмазка для архітекторів настільки тонкого механізму.

Ляп # 4

Ми завжди бачимо тільки одну сторону Місяця



Будь-яка розсудлива людина хоча б раз у житті задумувалася над питанням: "Якого біса Місяць дивиться на нас ЗАВЖДИ однією стороною ???"



Це як потрібно розрахувати еліптичні орбіти Місяця, Землі, Сонця навколо один одного, та ще з урахуванням взаємного тяжіння всіх цих об'єктів? Навіть за ідеальних умов за сто, тисячу або мільйон років курс Місяця повинен був би відхилитися бодай на градус, але цього не відбувається! Тим більше, що ідеальних умов не буває, особливо ж в жорстких умовах космосу. Навіть сонячний вітер повинен був би втрутитися в стійкість позиції Місяця.





Ми завжди бачимо тільки одну сторону МісяцяБудь-яка розсудлива людина хоча б раз у житті задумувалася над питанням: "Якого біса Місяць дивиться на нас ЗАВЖДИ однією стороною ???"Це як потрібно розрахувати еліптичні орбіти Місяця, Землі, Сонця навколо один одного, та ще з урахуванням взаємного тяжіння всіх цих об'єктів? Навіть за ідеальних умов за сто, тисячу або мільйон років курс Місяця повинен був би відхилитися бодай на градус, але цього не відбувається! Тим більше, що ідеальних умов не буває, особливо ж в жорстких умовах космосу. Навіть сонячний вітер повинен був би втрутитися в стійкість позиції Місяця. Ляп # 3

Припливи і відливи



Як дурять нас "науковці", Місяць не просто примагнічений до Землі одним боком, так він щей до себе цілі океани тягне як ковдру! Це те ж саме, як канатохідцеві балансувати над прірвою і при цьому намотувати / розмотувати на лікоть мотузку з гирею, абсолютно при цьому не рухаючись!



До того ж, якщо Місяць впливає так на величезний світовий океан, значить зв'язок має бути двостороннім, отже і океан впливає на Місяць. Тому, будь-яке цунамі повинно було б похитнути стійкість Місяця, але цього ніколи не було.





Припливи і відливиЯк дурять нас "науковці", Місяць не просто примагнічений до Землі одним боком, так він щей до себе цілі океани тягне як ковдру! Це те ж саме, як канатохідцеві балансувати над прірвою і при цьому намотувати / розмотувати на лікоть мотузку з гирею, абсолютно при цьому не рухаючись!До того ж, якщо Місяць впливає так на величезний світовий океан, значить зв'язок має бути двостороннім, отже і океан впливає на Місяць. Тому, будь-яке цунамі повинно було б похитнути стійкість Місяця, але цього ніколи не було. Ляп # 2

Місячні кратери



Сонячний вітер, електро-магнітні хвилі, гравітація інших небесних тіл, припливи і відливи океанів - це все дрібнички в порівнянні з бомбардуванням метеоритами та іншим космічним сміттям - а кратери там не маленькі, як вчить астрономія!



Подібний удар метеорита може не просто закрутити Місяць дзигою, а й відфутболити його зі своєї попередньої орбіти, та так, що на Землі збуряться всі моря і океани і тоді черговий потоп неминучий.



Якщо хто не в курсі, то атмосферу Землі бомбардують тисячі дрібних і середніх "камінчиків" в добу, які просто згорають в атмосфері. З огляду на, що у Місяця атмосфери немає, то виходить що він повиннен крутитися в небі як м'ячик в ставку але ж ні - Місяць стоїть як укопаний на своїх параболічних рейках.



Місячні кратериСонячний вітер, електро-магнітні хвилі, гравітація інших небесних тіл, припливи і відливи океанів - це все дрібнички в порівнянні з бомбардуванням метеоритами та іншим космічним сміттям - а кратери там не маленькі, як вчить астрономія!Подібний удар метеорита може не просто закрутити Місяць дзигою, а й відфутболити його зі своєї попередньої орбіти, та так, що на Землі збуряться всі моря і океани і тоді черговий потоп неминучий.Якщо хто не в курсі, то атмосферу Землі бомбардують тисячі дрібних і середніх "камінчиків" в добу, які просто згорають в атмосфері. З огляду на, що у Місяця атмосфери немає, то виходить що він повиннен крутитися в небі як м'ячик в ставку але ж ні - Місяць стоїть як укопаний на своїх параболічних рейках. Ляп # 1



Повний місяць



Це самий крупний ляп, це контрольний постріл в голову "науці". Будь-яка розсудлива людина без будь-яких приладів і докторського ступеня з фізики може розбити міф про Місяць вщент, задавши тільки одне питання.



Подивіться уважно на повний Місяць - це ідеальне коло. А звідки повинно падати світло, щоб сфера відбилася ідеальним колом? Правильно, через наші спини, але ось неув'язочка: за нашою спиною ніякого Сонця немає і бути не може. За нашою спиною Земля, а Сонце за Землею.



А яке же тоді світло відображає Місяць в фазі повного місяця?



А що з цього приводу думає офіційна наука?



Найменше зміщення Сонця в сторону перетворює Місяць в неповний диск. Повний місяць неможливий, тому що він суперечить принципам відбиття світла. За нашою спиною Сонце закрито Землею, отже Місяця взагалі не повинно бути видно.





Отже, що нам робити з повним Місяцем, який плювати хотів на підручник фізики і астрономії і продовжує висіти в небі незалежно від того, що про нього "вчені" пишуть?



Як ми переконалися, офіційна версія походження Місяця непорівнянна з життям самого Місяця, а це значить, що вона влаштована по іншому. Що стосується феномену повного місяця, то тут обов'язково виконання одне з двох умов:



1. Місяць повинен бути плоским, як дорожній знак. Тоді відхилення Сонця на кілька градусів не зіграє ролі в освітленні і ми побачимо ідеально круглий диск.





2. Місяць повинен світитися власним світлом. Тоді взагалі все-одно, де знаходиться Сонце.





Всупереч цим двом умовам, літальний об'єкт Місяць існувати не може!



Як то у нас кажуть: "Якщо щось відбувається, значить це комусь потрібно". Так що ж таке Місяць і чому він покритий таким шаром брехні? Відповідь як завжди ніхто не ховав, вона у нас під носом: в Біблії.



Повний місяцьЦе самий крупний ляп, це контрольний постріл в голову "науці". Будь-яка розсудлива людина без будь-яких приладів і докторського ступеня з фізики може розбити міф про Місяць вщент, задавши тільки одне питання.Подивіться уважно на повний Місяць - це ідеальне коло. А звідки повинно падати світло, щоб сфера відбилася ідеальним колом? Правильно, через наші спини, але ось неув'язочка: за нашою спиною ніякого Сонця немає і бути не може. За нашою спиною Земля, а Сонце за Землею.А яке же тоді світло відображає Місяць в фазі повного місяця?А що з цього приводу думає офіційна наука?Найменше зміщення Сонця в сторону перетворює Місяць в неповний диск. Повний місяць неможливий, тому що він суперечить принципам відбиття світла. За нашою спиною Сонце закрито Землею, отже Місяця взагалі не повинно бути видно.Отже, що нам робити з повним Місяцем, який плювати хотів на підручник фізики і астрономії і продовжує висіти в небі незалежно від того, що про нього "вчені" пишуть?Як ми переконалися, офіційна версія походження Місяця непорівнянна з життям самого Місяця, а це значить, що вона влаштована по іншому. Що стосується феномену повного місяця, то тут обов'язково виконання одне з двох умов:1. Місяць повинен бути плоским, як дорожній знак. Тоді відхилення Сонця на кілька градусів не зіграє ролі в освітленні і ми побачимо ідеально круглий диск.2. Місяць повинен світитися власним світлом. Тоді взагалі все-одно, де знаходиться Сонце.Всупереч цим двом умовам, літальний об'єкт Місяць існувати не може!Як то у нас кажуть: "Якщо щось відбувається, значить це комусь потрібно". Так що ж таке Місяць і чому він покритий таким шаром брехні? Відповідь як завжди ніхто не ховав, вона у нас під носом: в Біблії. Біблія, Книга Буття, Глава 1



І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часів, і днів, і років;



І створив Бог два світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею ...





Як ми бачимо, біблійний опис Місяця - повний абсурд з точки зору офіційної науки. Біблія наполягає, що світильники припечатав до однієї тверді, отже - відстань до Сонця, Місяця і всіх зірок однакова!



Біблію переписують і тиражують сторіччями, але чомусь так і не прибрали інформацію про облаштування нашого неба (мабуть, залишили, щоб насміхатися).



Весь прикол в тому, що "абсурдна" біблійна модель раптом різко перестає викликати сміх, так як пояснює все вище описані ляпи. Проти фактів в небі не попреш, а значить їх треба вивчити.



Той, хто прочитав цю статтю та попередню задасть резонне питання: "Яким чином Місяць так потужно впливає на біосферу Землі, якщо це всього лише муляж? Адже фази Місяця дійсно впливають на безліч факторів: зростання волосся, нігтів, розсади на грядках. Люди, що пов'язані з магією, взагалі міцно прив'язані до фаз Місяця. І для чого ж весь цей театр абсурду, та ще з такими складнощами по запудрювання мізків населенню? "



Відповідь знову криється в Біблії: нехай вони стануть знаками. Місяць - це всього лише індикатор. Як миготливий поворотник автомобіля показує, що водій зараз поверне, так і фази Місяця інформують магів на Землі, в якій фазі зараз центральний процесор нашої планети - Зоряна сфера по імені Олімп.







Як ми бачимо, біблійний опис Місяця - повний абсурд з точки зору офіційної науки. Біблія наполягає, що світильники припечатав до однієї тверді, отже -Біблію переписують і тиражують сторіччями, але чомусь так і не прибрали інформацію про облаштування нашого неба (мабуть, залишили, щоб насміхатися).Весь прикол в тому, що "абсурдна" біблійна модель раптом різко перестає викликати сміх, так як пояснює все вище описані ляпи. Проти фактів в небі не попреш, а значить їх треба вивчити.Той, хто прочитав цю статтю та попередню задасть резонне питання: "Яким чином Місяць так потужно впливає на біосферу Землі, якщо це всього лише муляж? Адже фази Місяця дійсно впливають на безліч факторів: зростання волосся, нігтів, розсади на грядках. Люди, що пов'язані з магією, взагалі міцно прив'язані до фаз Місяця. І для чого ж весь цей театр абсурду, та ще з такими складнощами по запудрювання мізків населенню? "Відповідь знову криється в Біблії: нехай вони стануть знаками. Місяць - це всього лише індикатор. Як миготливий поворотник автомобіля показує, що водій зараз поверне, так і фази Місяця інформують магів на Землі, в якій фазі зараз центральний процесор нашої планети - Зоряна сфера по імені Олімп.

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