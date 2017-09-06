Статті
Ви не знайдете кольорову фотографію місяця
6.9.2017
Рубрика
КОСМОЛОГІЯ
Дозвольте освіжити вашу пам'ять байками офіційної науки, які сильні світу цього дозволили знати бидлоті.
Ці факти не просто доступні, а вони насильно пропагуються і впихаються в мізки рабів ще в дитячому садку, щоб істина не проникла туди більше ніколи.
Так от, сатаністи навчають:
На Місяці немає атмосфери, тому там страшний холод вночі і пекельна спека днем. Місяць в 4 рази менший за Землю і відстань до неї 384 тис. км.
Місяць покритий кратерами, які легко розглянути навіть в аматорський телескоп. Місяць світить вночі відбитим світлом Сонця.
Місяць притягує воду океанів і управляє овуляцією жінок. Зворотний бік Місяця ніхто ніколи не бачив, за винятком американських астронавтів.
Представлене фото взято прямо з Вікіпедії. Зауважте дивина: при сьогоднішньому рівні розвитку електронних телескопів, головна енциклопедія світу викладає чорно-білу фотку Місяця. А навіть більше: ви не знайдете кольорову фотографію Місяця ніде взагалі! Ніде! (хіба фотошоп). Дивно, чи не так?
Тим часом навіть наші очі бачать Місяць блідо-жовтим, а об'єктиви лженауки наполягають, що Місяць чорно-білий! Як же так виходить??? Відомо, чим грандіозніша брехня, тим охочіше в неї вірять. А ще відомо, що як тільки правда починає просочуватися, Голлівуд терміново знімає кіно.
Мабуть, в середині минулого століття світові світила науки докопалися до чогось такого, що їм знати не належало і в колах астрофізиків назрів бунт, який підкосив стійкість сильних світу цього. Ось Голлівуд і сфабрикував швиденько висадку клоунів в водолазних костюмах в павільйон з чорними шпалерами.
Згідно з концепцією управління стадом, створити брехню в одному варіанті небезпечно (бо натовп різношерстний), тому сценаристи "Місячної вистави" зліпили кілька варіантів брехні (кожному по вірі його):
- Місяць - це штучний супутник з титану;
- Усередині Місяця живуть інопланетяни і ось-ось нападуть на нас;
- Американські астронавти побачили, що розбився міжгалактичний корабель, тому в ефірі була тиша аж хвилину;
- На темній стороні Місяця бази наших президентів і т.д. і т.п.
Подібну маячню штампують кожен місяць, аби відвернути увагу "розумників" від істини.
Так що там з тими гамериканцями? Невже, висадки на Місяць не було? Беріть ширше: висаджуватися було нікуди, бо немає ніякого Місяця. Вірніше, блідо-жовтий серп в нічному небі є, а того Місяця, про який нам розповідають всіляку дурню - немає і бути не може.
Повернемося до початку статті і розберемо "факти" несумісні з життям "Місячного міфу".
Ляп # 6
Місяць світить відбитим світлом Сонця
Та невже?! Підвісьте на вулиці м'яч і сробуйте посвітити на нього потужним ліхтарем. Освітить він навколишні предмети? Ні.
А Місяць освітлює, та ще й як. В повний місяць можна спокійно книжку читати. Але справа навіть не в здатності висвітлювати.
Подивіться на м'яч уважніше: в центрі - світловий відблиск від ліхтаря, бо будь-сферичний об'єкт відображає світло нерівномірно, а обов'язково з відблиском в центрі. Це фізика і вона невблаганна. Мабуть, Місяць не знайомий з нею, а шкода, бо будь-який професійний фотограф підтвердить цей феномен.
Напрошується логічний висновок: або Місяць плоский (тому відблиску немає), або він світиться зсередини власним світлом (в цьому випадку відблиску також не буде).
Далі щодо освітлення. Чому, коли серп мінімальний, окружність Місяця окреслена світловим контуром? Що це за світло? Навіть якби у нього була атмосфера, яка розсіювала б сонячне світло, що світиться, то окантовки не було б. Ми ж на Землі бачимо нічне небо чорним!
"Наука" і тут придумала відмазку і назвала це явище "попелястим світлом Місяця".
Попелясте світло Місяця - світіння неосвітленої прямим сонячним світлом поверхні Місяця, що утворюється сонячним світлом, розсіяним Землею, а потім вдруге відбитим Місяцем на Землю. Таким чином, маршрут фотонів попелястого світла Місяця такий: Сонце > Земля > Місяць > Земля.
Після прочитання сеї цитати виникають 2 проблеми: По-перше - потрібно зрозуміти сенс триповерхової фрази, по-друге - повірити в неймовірну дурню описаної схеми.
А ви як хотіли? Брехати неймовірно складно, особливо в масштабах цілої планети, от і доводиться нести подібну ахінею і ордена приколювати "вченим" за "сенсаційні відкриття".
Попелясте світло - це другий аргумент на користь власного джерела світла Місяця. Погляньте на фото ще раз - справжній плафон.
І останнє щодо освітлення: мізки остаточно закипають, коли серп Місяця дивиться рогами на захід або взагалі вниз на Землю. Подібну "чортівню" можна спостерігати кілька разів в тиждень (фотки відразу видаляють з мережі, бо надто небезпечні для стада).
Світло від чого відображає Місяць в таких випадках ???
Загалом, питань до астрономів щодо обґрунтування Місяця накопичилося немало, але їх просто не прийнято помічати, тому що нам з дитинства твердять: "Дивись під ноги!", а не на небо.
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