На Місяці немає атмосфери, тому там страшний холод вночі і пекельна спека днем. Місяць в 4 рази менший за Землю і відстань до неї 384 тис. км. Місяць покритий кратерами, які легко розглянути навіть в аматорський телескоп. Місяць світить вночі відбитим світлом Сонця. Місяць притягує воду океанів і управляє овуляцією жінок. Зворотний бік Місяця ніхто ніколи не бачив, за винятком американських астронавтів.

Дозвольте освіжити вашу пам'ять байками офіційної науки, які сильні світу цього дозволили знати бидлоті. Ці факти не просто доступні, а вони насильно пропагуються і впихаються в мізки рабів ще в дитячому садку, щоб істина не проникла туди більше ніколи. Так от, сатаністи навчають: На Місяці немає атмосфери, тому там страшний холод вночі і пекельна спека днем. Місяць в 4 рази менший за Землю і відстань до неї 384 тис. км. Місяць покритий кратерами, які легко розглянути навіть в аматорський телескоп. Місяць світить вночі відбитим світлом Сонця. Місяць притягує воду океанів і управляє овуляцією жінок. Зворотний бік Місяця ніхто ніколи не бачив, за винятком американських астронавтів.