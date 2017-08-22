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Коран однозначно стверджує, що земля плоска і що гори наче жердини утримують Землю від перекидання.
Дозвольте зупинитися на словах Корану, в яких йдеться про Землю:
Коран стверджує, що Земля - ??плоска:
(13: 3) Він - той, хто розтягнув (Madda) землю.
(15:19) І землю Ми простягли (Madadnaha).
(20:53) Він, який зробив для вас землю рівниною (Mahdan).
(2:22) який землю зробив для вас килимом (Firasha).
(43:10) який влаштував для вас землю колискою (Mahdan)
(50: 7) І землю Ми простягли (Madadnaha)
(51:48) І землю Ми розстелили (Farashnaha)
(71:19) Аллах зробив для вас землю підстилкою (Bisata).
(78: 6) Хіба Ми не зробили землю ліжком (Mihada)
(88:20) і на землю, як вона розпростерта (Sutehat).
(91: 6) і землею, і тим, що її Своїми простяг (Tahaha)
- Коран описує форму землі наступними словами: Madda, Madadnaha, Firasha, Mahdan, Farashnaha, Bisata, Mihada, Tahaha і Sutehat - кожне з них означає «плоска». Ясно, що автор Корану хотів сказати людям, що Земля власне плоска, і він використовував весь доступний арабський словник, щоб передати цю ідею.
У сурі 88:17, 20 написано:
«Невже вони не подумають про те, як створені верблюди ... як простягнена земля?»
На стор. 509, Ас-Суйюті пише:
«Ця фраза:« як простягнена », позначає що земля плоска. Всі ісламські богослови згодні з цим. Вона не кругла, як стверджують фізики».
Те чого вчить Коран очевидно з коментарів Ас-Суйюті, що «Земля плоска, а не кругла, як вчені заявляють». З слів Ас-Суйюті слід, що в Корані багаторазово вказується на те, що Земля плоска (див. 19: 6, 79:30, 18: 7, та 21.30). Також в Корані зазначається наступне:
«[Невже вони не знають], що Ми спорудили на землі міцні гори, щоб завдяки їм вона утвердилася міцно» (21:31).
Дослідники, які однаково тлумачать зміст цього аята, вірять в те, що говориться Ас-Суйюті (стор. 270-271).
«Аллах заснував гори на Землі, щоб вона не трясла людей».
На стор 429, ал-Бейдаві каже:
«Аллах створив міцні гори на Землі, щоб вона не тряслася і не трясла людей». Він також створив небеса як клітку і утримує їх від падіння вниз ».
В корані (Сура 50: 7), ми знаходимо і інші аяти, які мають той же самий сенс:
«Ми також простягли землю, спорудили на ній гори нерухомі ...». (50:17)
Ці слова супроводжуються аналогічним коментарем з боку ісламських теологів (див. Ас-Суйюті, стор. 437, Бейдаві, стор. 686, Табари, стор. 589, Замахшарі, ч. 4, стор. 381). Всі вони запевняють нас, що «якби не було цих міцних гір, Земля б порушувалася».
Замкшарі, Бейдаві і Ас-Суйюті кажуть: «Аллах створив небеса без опор, але Він помістив на Землі міцні гори, щоб не було струсів». Торкаючись Сури 50: 7, Суйюті каже, що теологи зазначають: «Каф (* назва сури 50) - це гора яка охоплює внутрішню частину Землі» (див. Ітка, ч. 3, стор. 29). Каф - арабська буква, аналогічна латинської «К».
Також широко відомо, що Коран декларує: існує сім шарів землі (див. Коментарі Ас-Суйюті, стор. 476, аль-Бейдаві, стор. 745 як інтерпретується Сура 61:12, Сура Розлучення: 12).