Коран однозначно стверджує, що земля плоска і що гори наче жердини утримують Землю від перекидання.



Дозвольте зупинитися на словах Корану, в яких йдеться про Землю:



Коран стверджує, що Земля - ??плоска:

(13: 3) Він - той, хто розтягнув (Madda) землю.

(15:19) І землю Ми простягли (Madadnaha).

(20:53) Він, який зробив для вас землю рівниною (Mahdan).

(2:22) який землю зробив для вас килимом (Firasha).

(43:10) який влаштував для вас землю колискою (Mahdan)

(50: 7) І землю Ми простягли (Madadnaha)

(51:48) І землю Ми розстелили (Farashnaha)

(71:19) Аллах зробив для вас землю підстилкою (Bisata).

(78: 6) Хіба Ми не зробили землю ліжком (Mihada)

(88:20) і на землю, як вона розпростерта (Sutehat).

(91: 6) і землею, і тим, що її Своїми простяг (Tahaha)



- Коран описує форму землі наступними словами: Madda, Madadnaha, Firasha, Mahdan, Farashnaha, Bisata, Mihada, Tahaha і Sutehat - кожне з них означає «плоска». Ясно, що автор Корану хотів сказати людям, що Земля власне плоска, і він використовував весь доступний арабський словник, щоб передати цю ідею.



У сурі 88:17, 20 написано:



«Невже вони не подумають про те, як створені верблюди ... як простягнена земля?»



На стор. 509, Ас-Суйюті пише:



«Ця фраза:« як простягнена », позначає що земля плоска. Всі ісламські богослови згодні з цим. Вона не кругла, як стверджують фізики».



Те чого вчить Коран очевидно з коментарів Ас-Суйюті, що «Земля плоска, а не кругла, як вчені заявляють». З слів Ас-Суйюті слід, що в Корані багаторазово вказується на те, що Земля плоска (див. 19: 6, 79:30, 18: 7, та 21.30). Також в Корані зазначається наступне:



«[Невже вони не знають], що Ми спорудили на землі міцні гори, щоб завдяки їм вона утвердилася міцно» (21:31).



Дослідники, які однаково тлумачать зміст цього аята, вірять в те, що говориться Ас-Суйюті (стор. 270-271).



«Аллах заснував гори на Землі, щоб вона не трясла людей».



На стор 429, ал-Бейдаві каже:



«Аллах створив міцні гори на Землі, щоб вона не тряслася і не трясла людей». Він також створив небеса як клітку і утримує їх від падіння вниз ».



В корані (Сура 50: 7), ми знаходимо і інші аяти, які мають той же самий сенс:



«Ми також простягли землю, спорудили на ній гори нерухомі ...». (50:17)



Ці слова супроводжуються аналогічним коментарем з боку ісламських теологів (див. Ас-Суйюті, стор. 437, Бейдаві, стор. 686, Табари, стор. 589, Замахшарі, ч. 4, стор. 381). Всі вони запевняють нас, що «якби не було цих міцних гір, Земля б порушувалася».



Замкшарі, Бейдаві і Ас-Суйюті кажуть: «Аллах створив небеса без опор, але Він помістив на Землі міцні гори, щоб не було струсів». Торкаючись Сури 50: 7, Суйюті каже, що теологи зазначають: «Каф (* назва сури 50) - це гора яка охоплює внутрішню частину Землі» (див. Ітка, ч. 3, стор. 29). Каф - арабська буква, аналогічна латинської «К».



Також широко відомо, що Коран декларує: існує сім шарів землі (див. Коментарі Ас-Суйюті, стор. 476, аль-Бейдаві, стор. 745 як інтерпретується Сура 61:12, Сура Розлучення: 12).



