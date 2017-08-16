7. Вода навколо Землі



В Біблії є кілька важливих тверджень (починаючи прямо з першої сторінки) про існування води над небом і під землею. Ці твердження не описують дощову або грунтову воду, що було б прийнятним поясненням. Навпаки, в них просувається ідея, що небесна твердь підтримує величезний водний резервуар, і що тверда Земля плаває в світовому океані.



І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред вод, і нехай відділяє вона між водою й водою.

І створив Бог твердь, і відокремив воду, яка під твердю, від води, яка над твердю. І сталося так.

(Бут.1: 6,7)



розпростер (так в оригіналі) землю на водах, бо навіки Його милість.

(Пс.135: 6)



Вода, яка над небом, утримується на своєму місці за допомогою тверді. Відкриття отворів в небесній тверді призвело до пролиття верхніх вод на Землю, які разом з нижніми водами (що знаходяться в "джерелах безодні") привели до потопу, який знищив людство за днів Ноя. Велика безодня - і є той самий первозданний океан, в якому, згідно з Біблією, плаває наша Земля. У поверхні Землі, ймовірно, теж є якісь "шлюзи", які при потопі відкрилися одночасно з "вікнами небесними".



... цього дня відкрилися всі джерела великої безодні, і вікна небесні відчинилися.

(Бит.7: 11)



І закрились джерела безодні і вікна небесні, і перестав дощ з неба.

(Бит.8: 2)



Буде помилковим ототожнювати воду, яка під Землею, з грунтовими водами, і ось чому. Бог заборонив ізраїльтянам поклонятися зображенням живих істот, які мешкають "в воді, нижче Землі" (під Землею):



Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею.

(Исх.20: 4)



... щоб ви не зіпсулися і не зробили собі ідола на подобу якогось боввана, зображення самця чи самиці,

зображення всякої худобини, що на землі, зображення всякого крилатого птаха, що літає під небом,

зображення будь-якого [гада], повзає по землі, зображення всякої риби, що в воді під землею.

(Втор.4: 16-18)



Зверніть увагу, що вода (тобто, моря і океани, як місце проживання риб і морських тварин) знаходиться "нижче Землі" (або "під Землею", якщо перевести більш точно).

