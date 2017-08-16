|
|
|
7. Вода навколо Землі
В Біблії є кілька важливих тверджень (починаючи прямо з першої сторінки) про існування води над небом і під землею. Ці твердження не описують дощову або грунтову воду, що було б прийнятним поясненням. Навпаки, в них просувається ідея, що небесна твердь підтримує величезний водний резервуар, і що тверда Земля плаває в світовому океані.
І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред вод, і нехай відділяє вона між водою й водою.
І створив Бог твердь, і відокремив воду, яка під твердю, від води, яка над твердю. І сталося так.
(Бут.1: 6,7)
розпростер (так в оригіналі) землю на водах, бо навіки Його милість.
(Пс.135: 6)
Вода, яка над небом, утримується на своєму місці за допомогою тверді. Відкриття отворів в небесній тверді призвело до пролиття верхніх вод на Землю, які разом з нижніми водами (що знаходяться в "джерелах безодні") привели до потопу, який знищив людство за днів Ноя. Велика безодня - і є той самий первозданний океан, в якому, згідно з Біблією, плаває наша Земля. У поверхні Землі, ймовірно, теж є якісь "шлюзи", які при потопі відкрилися одночасно з "вікнами небесними".
... цього дня відкрилися всі джерела великої безодні, і вікна небесні відчинилися.
(Бит.7: 11)
І закрились джерела безодні і вікна небесні, і перестав дощ з неба.
(Бит.8: 2)
Буде помилковим ототожнювати воду, яка під Землею, з грунтовими водами, і ось чому. Бог заборонив ізраїльтянам поклонятися зображенням живих істот, які мешкають "в воді, нижче Землі" (під Землею):
Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею.
(Исх.20: 4)
... щоб ви не зіпсулися і не зробили собі ідола на подобу якогось боввана, зображення самця чи самиці,
зображення всякої худобини, що на землі, зображення всякого крилатого птаха, що літає під небом,
зображення будь-якого [гада], повзає по землі, зображення всякої риби, що в воді під землею.
(Втор.4: 16-18)
Зверніть увагу, що вода (тобто, моря і океани, як місце проживання риб і морських тварин) знаходиться "нижче Землі" (або "під Землею", якщо перевести більш точно).
|